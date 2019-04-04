На Восточном обходе Краснодара из-за ремонта будут перекрывать по одной полосе
На подъезде к Краснодару по Восточному обходу ограничат движение машин из-за ремонта
Речь идет об участке трассы М4 «Дон» протяжностью 700 метров в направлении из Ростова-на-Дону в Новороссийск до поворота с М4 «Дон» на улицу Уральскую Краснодара.
Ограничения будут действовать поэтапно и с перерывами с 5 по 15 апреля. Сначала с 21:00 5 до 7:00 8 апреля закроют правую полосу, затем с 21:00 12 апреля по 7:00 15 апреля закроют левую. На участке дороги будет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/ч.
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В Краснодарском филиале ГК «Автодор» рассказали, что на трассе будут заменять слой гидроизоляции. Основные работы пройдут в выходные, к понедельнику все ограничения снимут и движение откроют по двум полосам.
В «Автодоре» уточнили, что вторая половина дороги по трассе М4 «Дон» в направлении Новороссийск — Ростов-на-Дону будет в дни ремонта работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в «Автодоре» рассказали, что ремонт покрытия на указанном участке Восточного обхода запланирован до 25 июня, но работы постараются закончить до 1 июня. 26 марта Восточный обход стоял в пробке более 8 часов.
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