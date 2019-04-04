На Восточном обходе Краснодара из-за ремонта будут перекрывать по одной полосе

Краснодарский край

Распечатать

На подъезде к Краснодару по Восточному обходу ограничат движение машин из-за ремонта

Речь идет об участке трассы М4 «Дон» протяжностью 700 метров в направлении из Ростова-на-Дону в Новороссийск до поворота с М4 «Дон» на улицу Уральскую Краснодара.

Ограничения будут действовать поэтапно и с перерывами с 5 по 15 апреля. Сначала с 21:00 5 до 7:00 8 апреля закроют правую полосу, затем с 21:00 12 апреля по 7:00 15 апреля закроют левую. На участке дороги будет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Читайте также:

В Краснодарском филиале ГК «Автодор» рассказали, что на трассе будут заменять слой гидроизоляции. Основные работы пройдут в выходные, к понедельнику все ограничения снимут и движение откроют по двум полосам.

В «Автодоре» уточнили, что вторая половина дороги по трассе М4 «Дон» в направлении Новороссийск — Ростов-на-Дону будет в дни ремонта работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в «Автодоре» рассказали, что ремонт покрытия на указанном участке Восточного обхода запланирован до 25 июня, но работы постараются закончить до 1 июня. 26 марта Восточный обход стоял в пробке более 8 часов.

Краснодар Ремонт дорог
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Нурмагомедов, Монеточка и Ивлеева вошли в первый список перспективных россиян до 30 лет от Forbes
Бывшим директором департамента архитектуры Краснодара заинтересовался Следственный комитет
На Восточном обходе Краснодара из-за ремонта будут перекрывать по одной полосе
На Кубани завели дела на секретарей приемной комиссии вуза за продажу дипломов
Умер режиссер Георгий Данелия
Прокуратура не нашла ничего плохого в выставке военной техники из Сирии в Краснодаре

Лента новостей

Статьи

«Со временем я начал понимать — я начал терять скорость»

Что мы узнали из большого интервью Сергея Галицкого

Статьи

Экскурсия в штольни, соревнования по воркауту, рафтинг в Гузерипле

Чем заняться в выходные 6-7 апреля

Умер режиссер Георгий Данелия

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале