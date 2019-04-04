На Восточном обходе Краснодара из-за ремонта будут перекрывать по одной полосе

На подъезде к Краснодару по Восточному обходу ограничат движение машин из-за ремонта

Речь идет об участке трассы М4 «Дон» протяжностью 700 метров в направлении из Ростова-на-Дону в Новороссийск до поворота с М4 «Дон» на улицу Уральскую Краснодара.

Ограничения будут действовать поэтапно и с перерывами с 5 по 15 апреля. Сначала с 21:00 5 до 7:00 8 апреля закроют правую полосу, затем с 21:00 12 апреля по 7:00 15 апреля закроют левую. На участке дороги будет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/ч.