Краснодар признали городом-миллионником. Что нам с этого?

В 225-й День города Краснодара руководитель управления Росстата по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Курнякова сообщила, что город официально признан миллионником. Юга.ру выяснили, что это значит для местных жителей.

Что случилось? Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что город несколько лет добивался статуса миллионника. О том, что население Краснодара превышает миллион и будет расти, он говорил еще в марте 2018 года. При этом в январе 2016 года предыдущий глава города Владимир Евланов заявлял, что в краевой столице живет 1 млн 250 тыс. человек.

Евгений Первышов мэр Краснодара

«Мы несколько лет добивались признания этого статуса. Приятно, что это произошло именно в День города и Краснодар официально стал 16‑м городом-миллионником России. При этом важно, что в нашем городе — одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения. Большинство — люди трудоспособного возраста, активные, которые создают экономику Краснодара и способны позитивно влиять на его развитие», — сказал Первышов на Дне города 22 сентября 2018 года.

По данным Росстата на 1 января 2018 года, наибольшая численность населения в российских миллионниках в Москве — 12,5 млн постоянных жителей. На втором месте Санкт-Петербург, где 5,4 млн жителей. Замыкает список Волгоград — там живет 1 млн 13 тыс. человек. В Краснодаре, по данным на 1 января 2018 года, жило 990 тыс. человек. В 2020 году во время переписи официально признают, что число краснодарцев превысило миллион.

Что нам с этого?

По данным РИА «Недвижимость», в советское время города-миллионники получали приоритет в финансировании. С повышением численности населения, например, в городе могли начать строить метро. Сейчас этого никто не обещает.

Идея о строительстве метро в Краснодаре появилась еще в 1970‑е годы. Тогда прогнозировали, что за 20 лет город станет миллионником. Инженеры московского института «Метрогипротранс» начали проектные работы в 1982 году: предлагалось построить три подземные линии неглубокого заложения. Первую очередь хотели запустить к ноябрю 1987 года, чтобы сделать подарок городу к 70-летию Октябрьской революции. Однако открыть первую очередь метро не удалось — почему проект не осуществили, читайте в нашем материале.

Сам Евгений Первышов в декабре 2017 года заявил, что (цитата по «Комсомольской правде») «дополнительного финансирования в случае признания города миллионником сегодня нигде не прописано в федеральном законодательстве». Но, отметил мэр, имиджу города этот статус все равно будет в плюс.

Помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий рассказал порталу Юга.ру, что статус миллионника поможет в работе с инвесторами.

Владимир Вербицкий помощник мэра Краснодара

«Что это может дать городу? С этим признанием будет проще работать с инвесторами — как с российскими, так и с иностранными. Эти цифры [...] мы раньше декларировали, но это было неофициально. [Теперь] это придает уверенности [инвесторам], что они входят на территорию уверенно стабильную. Что касается выделения средств — будет проще обосновывать участие в федеральных программах. Наши дороги ведь тоже по федеральным программам строятся», — сказал он.

Профессор, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди в комментарии порталу Юга.ру тоже подчеркнул значимость имиджевой составляющей статуса города-миллионника.

Александр Полиди заслуженный экономист Кубани

«Сам факт признания города [миллионником] — это факт статистического признания. Мы понимаем, что он достиг таких размеров ранее, но правила статистического учета и статистической идентификации таковы, что официально статус получили сейчас. В первую очередь это дало городу попадание в клуб 16 крупнейших городов страны. Это имиджевая составляющая. Это важно бизнесу, который рассматривает локализацию своих компаний. Статус миллионника — это лучшая формальная характеристика города как потенциально лучшего. Второй эффект — город может в большей степени быть интересным для попадания в федеральные программы в приоритетном порядке. Говоря простым языком, статус миллионника дал нам то, что до 22 сентября мы были одним из 180 городов, а теперь стали одним из 16», — сказал он.

Директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодара Елена Васильченко разъяснила порталу Юга.ру особенности нового статуса Краснодара.

Елена Васильченко директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодара

«У нас не статус города-миллионника, у нас статус муниципального образования — миллионника. Город-миллионник — это когда городское население превышает миллион, а у нас со всеми городами и весями. Сюда входит станица Елизаветинская, хутор Ленина, Старокорсунская и так далее», — сказала она.

Васильченко тоже подчеркнула, что у миллионника нет никаких экономических преференций. «Просто это значимо: таких городов мало. Мы переходим в разряд крупных. Возможно [будет] более пристальное внимание со стороны федерального центра, но ни один нормативный акт не регламентирует увеличение расходов на муниципальное образование, численность которого более миллиона человек», — заключила она.

Ничего нового

Полиди напомнил, что Краснодар находится в центре стихийной агломерации и рассказал о взаимосвязи этого фактора и статуса миллионника. По его словам, численность жителей агломерации приближается к 2 млн человек. «Для меня как для экономиста [агломерация] более актуальна, чем статус миллионника. Тесные ежедневные экономические и культурные связи у города именно со спутниками-муниципалитетами, входящими в агломерацию. C точки зрения потенциала развития города я говорил бы не столько о формальном статистическом признании, сколько об агломерационном факторе развития города на ближайшие десятилетия», — сказал экономист.

В августе 2018 года Краснодарский край и Адыгея объявили о создании Краснодарской агломерации, которая должна связать территории Динского и Северского районов, Горячего Ключа, Тахтамукайского и Теучежского районов Адыгеи и самого Краснодара. Юга.ру выпустили материал о том, что это может значить для жителей.

В общественном движении «Городские решения» считают, что новый статус города — это повод пересмотреть приоритеты в развитии Краснодара.

общественная организация

«Недавняя новость о том, что Краснодар получил долгожданный статус города-миллионника, конечно, совсем не новость. Это знали давно, но официальное подтверждение городу нужно было получить для участия в федеральных программах развития. Такие программы позволят получать новые средства на развитие. Однако пока не видно действенной стратегии для того, чтобы новые деньги принесли настоящую пользу. Все еще не разработана комплексная программа развития Краснодара, город развивается стихийно. Генплан все еще не принят, транспортной стратегии все еще нет, а принимаемые меры носят отрывочный и бессистемный характер», — заявил порталу Юга.ру собеседник.

В последний раз генплан принимался в Краснодаре в 2012 году. С тех пор население превысило 1 млн человек. Новый генплан должен быть актуален следующие 30 лет. Публичные слушания по изменению генплана Краснодара стартовали в ноябре 2016 года, но в итоге проект не приняли и отправили на доработку. В августе 2018 года Первышов заявил, что город будет жить без генплана еще 2,5 года.

По мнению «Городских решений», чтобы изменить ситуацию, не нужны большие денежные вливания — вопрос в политической воле и привлечении грамотных специалистов. Они указывают, что в городе нет приоритета общественного и альтернативного транспорта на улицах и приоритета комфортной городской среды над точечной и хаотичной застройкой. «Разговоры ведутся, но законодательных подвижек нет». Общественники подчеркивают: признание и осознание проблемы — первый и необходимый шаг на пути к ее решению.

«Наглядный пример мы видим сейчас на улице Тургенева. Полная реконструкция — это хороший повод сделать все хорошо: заложить велодорожки, высадить взрослые деревья, продумать работу общественного транспорта. Однако сейчас работы ведутся в авральном режиме с единственной целью — дать скорее дорогу личному автотранспорту. Признаков благоустройства пока не заметно, на велодорожки вряд ли стоит рассчитывать. А выделенные полосы общественного транспорта ничего не мешало вводить и ранее», — сказали в «Городских решениях».