Восточный обход Краснодара стоит в пробке более 8 часов

На Восточном обходе Краснодара на въезде в город 26 марта возникла крупная пробка длиной 6 км

Пробка растянулась от пересечения с улицей Васильченко до развязки на улице Уральской — это район поселков Лорис и Знаменского.

По данным «Яндекс.Терминала» на 15:09, в пробке длиной 6,6 км машины стоят 1 час 16 минут, что на 1 час 4 минуты больше обычного. Затор стал самым сильным для этого времени суток за последнюю неделю.

«Яндекс.Карты» показывают, что скорость движения автомобилей в пробке — 5-10 км/ч.

Первые сообщения о затрудненном движении автомобилей по Восточному обходу появились в «Яндекс.Терминале» около 7:00. Тогда пробку длиной 2,9 км водители преодолевали за 30 минут, что на 26 минут больше обычного. К 9:00 затор достиг 10 баллов.