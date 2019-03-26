«Росавтодор» рассказал, из-за чего на Восточном обходе Краснодара пробка и как долго это продлится

В госкомпании «Росавтодор» 26 марта объяснили причины пробки на Восточном обходе Краснодара

Куратор объекта Максим Комаров сообщил порталу Юга.ру, что на участке дороги ремонт.

«Выполняют работы по ремонту покрытия на участке от 1326 км до 1340 км, от Знаменского до транспортной развязки. Работы будут проводиться по договору до 25 июня, будем стараться [закончить — Юга.ру] до 1 июня, до начала курортного сезона», — сказал он.