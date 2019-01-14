В Шахтах жильцов дома, эвакуированных после взрыва, разместили в школе
В Шахтах 14 января в школе разместили жильцов, которых эвакуировали после взрыва газа в многоэтажном доме
В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что с людьми работают психологи.
Всего на месте ЧП работают около 230 человек и 65 машин.
В Шахты направили диагностический комплекс «Стрела». Устройство оценит техническое состояние дома, сообщает РИА «Новости».
Как сообщали Юга.ру, взрыв газа произошел в девятиэтажке на улице Хабарова, 16. Авария случилась на девятом этаже. По предварительной информации, семерых человек спасли, еще один погиб — его тело нашли на девятом этаже. Из дома эвакуировали 140 человек. После взрыва газа возбудили уголовное дело.
Все материалы по теме:
И другие события Краснодара с 14 по 20 января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.