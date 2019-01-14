В Шахтах жильцов дома, эвакуированных после взрыва, разместили в школе

В Шахтах 14 января в школе разместили жильцов, которых эвакуировали после взрыва газа в многоэтажном доме

В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что с людьми работают психологи. Всего на месте ЧП работают около 230 человек и 65 машин. В Шахты направили диагностический комплекс «Стрела». Устройство оценит техническое состояние дома, сообщает РИА «Новости».