Газовая служба: Жители дома в Шахтах, где произошел взрыв, жаловались на утечку газа
Жители многоэтажного дома в Шахтах, в котором произошел взрыв 14 января, жаловались на утечку газа
Об этом сообщил представитель газовой службы на заседании оперативного штаба, который работает на месте происшествия. По его словам, последний вызов по утечке газа в этом доме зафиксировали 10 декабря, сообщает «Интерфакс-Юг».
Сейчас службы восстанавливают энерго-, газо- и теплоснабжение поврежденного дома. Специалисты готовят необходимое оборудование для ведения работ ночью.
Читайте также:
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что жильцов разрушенных квартир будут расселять. Эту работу уже начали. Также оценивают состояние других квартир в многоэтажке. По словам главы региона, жителям предоставят временное жилье на период устранения последствий взрыва, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Все материалы по теме:
И другие события Краснодара с 14 по 20 января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.