Газовая служба: Жители дома в Шахтах, где произошел взрыв, жаловались на утечку газа

Жители многоэтажного дома в Шахтах, в котором произошел взрыв 14 января, жаловались на утечку газа

Об этом сообщил представитель газовой службы на заседании оперативного штаба, который работает на месте происшествия. По его словам, последний вызов по утечке газа в этом доме зафиксировали 10 декабря, сообщает «Интерфакс-Юг».

Сейчас службы восстанавливают энерго-, газо- и теплоснабжение поврежденного дома. Специалисты готовят необходимое оборудование для ведения работ ночью.