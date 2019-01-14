МЧС сообщило об угрозе разрушения многоэтажки после взрыва газа в Шахтах

Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко сообщил, что в Шахтах проводят работы по укреплению дома, где был взрыв газа

Бутко добавил, что в пункте временного размещения находится 23 человека, сообщает «Интерфакс» .

«К месту происшествия для снятия перекрытия дома прибудут три тяжелых автокрана», — сказал он журналистам.

По словам Бутко, существует угроза, что дом будет разрушаться. Специалисты устанавливают подпорки для укрепления здания.

Как писали Юга.ру, утром 14 января в Шахтах на улице Хабарова в девятиэтажном доме произошел взрыв газа. Погибла 32-летняя жительница одной из квартир, ее семья получит 1 млн рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным ведомства, взрыв мог произойти из-за утечки газа. В Шахтах ввели локальный режим ЧС.