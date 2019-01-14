МЧС сообщило об угрозе разрушения многоэтажки после взрыва газа в Шахтах
Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко сообщил, что в Шахтах проводят работы по укреплению дома, где был взрыв газа
По словам Бутко, существует угроза, что дом будет разрушаться. Специалисты устанавливают подпорки для укрепления здания.
«К месту происшествия для снятия перекрытия дома прибудут три тяжелых автокрана», — сказал он журналистам.
Бутко добавил, что в пункте временного размещения находится 23 человека, сообщает «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, утром 14 января в Шахтах на улице Хабарова в девятиэтажном доме произошел взрыв газа. Погибла 32-летняя жительница одной из квартир, ее семья получит 1 млн рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным ведомства, взрыв мог произойти из-за утечки газа. В Шахтах ввели локальный режим ЧС.
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