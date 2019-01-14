В Шахтах ввели локальный режим ЧС из-за взрыва газа в многоэтажке
Глава администрации Шахт Андрей Ковалев сообщил, что из-за взрыва газа в многоэтажном доме в городе введен локальный режим ЧС
По словам Ковалева, дом полностью отключили от коммуникаций. Решение о подключении будет принято позже.
Людей направляют в пункты временного размещения. Пока обратившихся с просьбой о расселении нет, пишет ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, в Шахтах утром 14 января в многоэтажке на улице Хабарова произошел взрыв газа. Частично разрушились восьмой и девятый этажи. Из дома эвакуировали 140 человек.
При взрыве газа погибла женщина. По последним данным, спасены семь человек, судьбу еще четверых устанавливают.
После взрыва газа в многоэтажке возбудили уголовное дело.
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