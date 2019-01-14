После взрыва газа в многоэтажке в Ростовской области возбудили уголовное дело

Ростовская область

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Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Шахтах

Расследованием уголовного дела будет заниматься Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Статья, по которой возбудили дело, не уточняется.

«По поручению Александра Бастрыкина работу опытных следователей и следователей–криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель ГСУ СК России по СКФО», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, взрыв газа произошел утром 14 января на девятом этаже дома на улице Хабарова, 16. Частично разрушились восьмой и девятый этаж. Из дома эвакуировали 140 человек, разрушены четыре квартиры. По предварительным данным, погиб один человек.

Газ Следственный комитет

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