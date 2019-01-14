Стала известна возможная причина взрыва газа в Ростовской области

Ростовская область

Распечатать

Специалисты назвали возможную причину взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Шахтах

В городской газовой аварийно-диспетчерской службе сообщили, что, вероятнее всего, на улице Хабарова взорвался газовый баллон.

Специалисты выясняют точную причину взрыва, пишет ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, газ взорвался на девятом этаже утром 14 января. По предварительным данным, погиб один человек. 

Из дома эвакуировали 140 человек, разрушены четыре квартиры. По поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело.

Взрыв Газ

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жителям Сочи предложили сдать новогодние елки для утепления вольеров с животными
Министр курортов Кубани Константиниди перешел в Управделами президента
В Майкопе поймали жителя Кубани, который делал закладку с героином
В Краснодаре мужчина погиб, попав под трамвай — очевидцы
Жителей Сочи предупредили о снегопаде, гололеде и усилении ветра до 20 м/с
Мэр Дербента подарил квартиру девятилетнему мальчику, который помогал маме убирать улицы

Лента новостей

Статьи

Взрыв газа в многоэтажке в Шахтах. Главное

Статьи

Концерт Овсянкина, спектакль «Антоний и Клеопатра» в кино

И другие события Краснодара с 14 по 20 января

СК собирается передать в суд дело сочинского адвоката Беньяша

Его обвиняют в избиении полицейского

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале