Стала известна возможная причина взрыва газа в Ростовской области
Ростовская область Маша Волобуева
Специалисты назвали возможную причину взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Шахтах
В городской газовой аварийно-диспетчерской службе сообщили, что, вероятнее всего, на улице Хабарова взорвался газовый баллон.
Специалисты выясняют точную причину взрыва, пишет ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, газ взорвался на девятом этаже утром 14 января. По предварительным данным, погиб один человек.
Из дома эвакуировали 140 человек, разрушены четыре квартиры. По поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело.
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