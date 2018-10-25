В Апшеронском районе ввели режим ЧС из-за потопа

Краснодарский край

Распечатать

В Апшеронском районе 25 октября ввели режим чрезвычайной ситуации

Около 3:00 в Апшеронском районе ввели режим чрезвычайной ситуации, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в Туапсинском районе 24 октября прошел сильный ливень, город затопило. В Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах подтопило 30 населенных пунктов. Из-за непогоды задержали более 15 поездов, обрушился мост в селе Цыпка.

По последней информации, погибли два человека, еще трое пострадали, судьба одного неизвестна. Паводковая волна дошла до горной части Адыгеи.

Апшеронский район МЧС Стихийные бедствия

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Дорогу к аулу Наджиго в Сочи смыло, там остаются 176 человек
Задержанного вице-мэра Сочи не смогли привезти в суд из-за подтопления
На Кубани в зону подтопления направили 52 медицинские бригады
В Апшеронском районе ввели режим ЧС из-за потопа
Паводковая волна дошла до горной части Адыгеи
В Туапсинском районе организовали подвоз питьевой воды

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале