В Апшеронском районе ввели режим ЧС из-за потопа
Краснодарский край Валерия Дульская
В Апшеронском районе 25 октября ввели режим чрезвычайной ситуации
Около 3:00 в Апшеронском районе ввели режим чрезвычайной ситуации, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Как сообщали Юга.ру, в Туапсинском районе 24 октября прошел сильный ливень, город затопило. В Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах подтопило 30 населенных пунктов. Из-за непогоды задержали более 15 поездов, обрушился мост в селе Цыпка.
По последней информации, погибли два человека, еще трое пострадали, судьба одного неизвестна. Паводковая волна дошла до горной части Адыгеи.
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