В Туапсе размытые ливнями ж/д пути могут восстанавливать до трех суток

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров взял под личный контроль ситуацию на Кубани

Компания прорабатывает варианты перевоза пассажиров альтернативными видами транспорта. Желающие прервать поездку могут без оплаты специального сбора вернуть или переоформить проездные документы.

Работу оперативного штаба по ликвидации последствий в Туапсинском районе возглавил директор РДЖ Олег Белозеров.

РЖД предпринимает все возможные меры по скорейшему восстановлению движения поездов, нарушенного в результате подтопления путей. Компанию просит пассажиров учитывать это при планировании поездок, сообщает пресс-служба РЖД.

По прогнозам специалистов, на восстановление размытых дождем железнодорожных путей может потребоваться до трех суток.

Как сообщали Юга.ру, на Туапсинский район 24 октября обрушился сильный ливень, многие населенные пункты затопило. Власти ввели в Туапсе и в Апшеронском районе режим ЧС.

По последней информации, в результате паводка погибли два человека, еще трое пострадали.

В селе Цыпка Туапсинского района обрушилась часть моста. Еще один мост размыло в Лазаревском районе Сочи. Из-за подтопления путей задержали более 15 поездов. Кроме того, на федеральную трассу Джубга — Сочи в районе населенных пунктов Аше и Советквадже сошли сели.