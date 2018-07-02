Киберспорт получил официальный статус в Краснодаре

Краснодарское краевое отделение Федерации компьютерного спорта России получило статус аккредитованной спортивной федерации

Официально краевое отделение было создано в феврале этого года. Новый статус, полученный на 1,5 года, дает ему дополнительные возможности.

«Теперь Краснодарское отделение Федерации компьютерного спорта может проводить официальные соревнования по киберспорту, выдавать разряды спортсменам и судьям, поощрять лучших, шире популяризовать его среди горожан», — пояснил руководитель краевого отделения Александр Спицын.

За последний год в Краснодаре были проведены более 30 турниров, среди которых — квалификации к Кубку России по компьютерному спорту, квалификации и зональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой Лиги, несколько городских турниров. Среди последних достижений краснодарских киберспортсменов — 3-е место во всероссийских соревнованиях среди сборных команд вузов страны по киберспорту, которые проходили в Москве 12—13 июня.

По словам Спицына, в ближайших планах федерации — проведение в Краснодаре в сентябре—октябре первых официальных соревнований по киберспорту.