Киберспорт получил официальный статус в Краснодаре
Краснодарское краевое отделение Федерации компьютерного спорта России получило статус аккредитованной спортивной федерации
Официально краевое отделение было создано в феврале этого года. Новый статус, полученный на 1,5 года, дает ему дополнительные возможности.
«Теперь Краснодарское отделение Федерации компьютерного спорта может проводить официальные соревнования по киберспорту, выдавать разряды спортсменам и судьям, поощрять лучших, шире популяризовать его среди горожан», — пояснил руководитель краевого отделения Александр Спицын.
За последний год в Краснодаре были проведены более 30 турниров, среди которых — квалификации к Кубку России по компьютерному спорту, квалификации и зональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой Лиги, несколько городских турниров. Среди последних достижений краснодарских киберспортсменов — 3-е место во всероссийских соревнованиях среди сборных команд вузов страны по киберспорту, которые проходили в Москве 12—13 июня.
По словам Спицына, в ближайших планах федерации — проведение в Краснодаре в сентябре—октябре первых официальных соревнований по киберспорту.
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Офис Краснодарского краевого отделения Федерации компьютерного спорта РФ находится по ул. Московской, 63. Там ведется набор спортсменов — как начинающих, так и для желающих поднять свой спортивный уровень, развить навыки, получить спортивный разряд или судейскую категорию.
По статистике, Краснодарский край находится в пятерке регионов страны по степени интереса молодежи к компьютерному спорту и числу участников профильных соревнований, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, Минспорта РФ внесло киберспорт в реестр официально признанных видов спорта летом 2016 года. В апреле 2017 года киберспорт включили в раздел всероссийского реестра, в котором находятся футбол, хоккей и баскетбол, а в декабре ведомство утвердило требования к разрядам по киберспорту.
В ноябре 2017 года в Краснодаре состоялся первый турнир по киберспорту на кубок главы города.
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