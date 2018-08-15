В Краснодаре пройдет первый на Кубани официальный турнир по киберспорту

18 августа в Краснодаре стартуют соревнования по дисциплинам Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive на Кубок главы города. Они станут первым официальным турниром по киберспорту в Краснодарском крае

Отборочные этапы будут проходить каждые выходные до 15 сентября, регистрация участников уже открыта . Финал состоится 15 и 16 сентября во Дворце спорта «Олимп». Игроки поборются за Кубок главы города и призовой фонд.

По статистике, Кубань находится в пятерке российских регионов по степени интереса молодежи к компьютерному спорту и по числу участников соревнований в этом виде, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, первый турнир по киберспорту в Краснодаре на кубок мэра прошел в 2017 году, однако тогда соревнования не были официальными — киберспорт получил официальный статус в Краснодаре в июне 2018 года, когда краевое отделение Федерации компьютерного спорта получило статус аккредитованной спортивной федерации.

Минспорта РФ внесло киберспорт в реестр официально признанных видов спорта летом 2016 года. В апреле 2017 года киберспорт включили в раздел всероссийского реестра, в котором находятся футбол, хоккей и баскетбол, а в декабре ведомство утвердило требования к разрядам по киберспорту.