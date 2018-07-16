В Туапсе мужчина уронил сына в водосток. Ребенок погиб

В Туапсе следователи начали проверку по факту смерти малолетнего мальчика

По предварительным данным, 15 июля 43-летний местный житель переходил дорогу с сыном на руках. Мужчина подскользнулся и выронил мальчика, ребенок упал в водосток. Когда его нашли и достали из воды, ребенок не подавал признаков жизни. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

«В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.