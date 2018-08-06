Тело погибшего в Сочи мальчика увезли на родину в Татарстан

Родственники погибшего в Лазаревском районе Сочи мальчика 5 августа увезли тело ребенка на родину в Татарстан

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что отец и бабушка, которую выписали из больницы, днем 5 августа отправились с телом мальчика в Татарстан. В администрации курорта выразили соболезнования семье погибшего и оказали необходимую помощь.