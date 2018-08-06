Тело погибшего в Сочи мальчика увезли на родину в Татарстан

Краснодарский край

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Родственники погибшего в Лазаревском районе Сочи мальчика 5 августа увезли тело ребенка на родину в Татарстан

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что отец и бабушка, которую выписали из больницы, днем 5 августа отправились с телом мальчика в Татарстан. В администрации курорта выразили соболезнования семье погибшего и оказали необходимую помощь.

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Погибший мальчик оказался жителем Нижнекамска. Власти Татарстана пообещали оказать необходимую поддержку семье мальчика, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Похороны состоятся в поселке Аксубаево 6 августа.

Как сообщали Юга.ру, 3 августа в Лазаревском районе Сочи 10-летний мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка следом прыгнула в воду и попыталась достать ребенка, но его унесло течением. Позже тело мальчика нашли в море.

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