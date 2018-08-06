«В России человеческая жизнь обычно ничего не стоит»: Варламов прокомментировал несчастный случай с ребенком в Сочи

Архитектор и урбанист Илья Варламов прокомментировал несчастный случай, когда в Сочи ребенок утонул в ливневой канаве

В своем телеграм-канале Варламов написал, что у него нет слов по поводу случившегося и предложил читателям представить себя на месте бабушки ребенка.

«Ситуация, когда в Сочи ребенок, идя по улице, может просто провалиться под землю, никого не смущает особо. Вот бабушка идет к себе в отель с ребенком, на улице дождь. И ребенок просто проваливается. Его куда-то уносит», — пишет он.

По мнению Варламова, в России человеческая жизнь обычно ничего не стоит — когда на улице ведутся работы, рабочие особо не заботятся о безопасности пешеходов. Он привел в пример Нью-Йорк, где у ремонтируемых зданий делают навес для пешеходов. Это делается, когда теоретически предполагается обрушение фасада. И если прохожим что-то упадет на голову, то владелец здания или стройки будет наказан многомиллионными штрафами и тюремным заключением.

Как сообщали Юга.ру, власти Сочи, комментируя случившееся, заявили, что траншеи открытого типа, куда упал мальчик, есть почти на каждой улице поселка. Сооружения принципиально должны быть полностью открыты, проектом не предусмотрены решетки, потому что во время ливней решетки может сорвать, что станет угрозой для жизни прохожих. По мнению мэрии, канавы — единственный эффективный метод приема дождевых вод. Их отсутствие может привести к потопам. При проектировке было предусмотрено, что тротуар оборудуют только с одной стороны дороги, противоположной от траншеи.

В администрации заявили, что бабушка с внуком жили в гостинице напротив места трагедии. Женщина знала о том, что на улице есть канава, штормовые предупреждения о ливнях и грозах распространяли за несколько суток. При этом специалисты неоднократно подчеркивали, что необходимо соблюдать меры безопасности, добавили в мэрии.

«Понимаете, обстоятельства привели к трагедии! Несчастный случай. Ну просто ты можешь идти с ребенком, и он на твоих глазах может умереть. Просто тротуар не предусмотрен на улице около гостиницы. […] Пресловутое русское "авось" существует потому, что никто ни за что не отвечает. Чиновники совершенно спокойно объясняют, что если идет дождь, значит, ты можешь провалиться под землю. Дыра в ад — это нормально. Это специальные гидросооружения для приема дождевых вод! А на место, куда он провалился, сейчас поставили табуреточку», — пишет Варламов.

Он объясняет это тем, что система не приспособлена для безопасности пешехода, но заточена обеспечивать свою стабильность.