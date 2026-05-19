Заглохшие машины, затопленные улицы и смертельный удар молнии. Как Краснодар пережил непогоду

18 мая из-за сильного ливня улицы Краснодара ушли под воду. Рассказываем, как горожане справлялись с непогодой

Вечером 18 мая Краснодар накрыл сильный ливень — ливневки не справлялись, и многие улицы города затопило. Большое количество воды было в центре. В огромных лужах образовались волны. Улица Одесская превратилась в водоем — машинам приходилось рассекать воду, чтобы проехать. Одна из водительниц рассказала, что аккумулятор в ее автомобиле залило водой — транспорт заглох, и его пришлось толкать к бордюру. Пешеходам приходилось идти по тротуарам практически по колено в воде. Некоторые проявляли смекалку и надевали на ноги большие пакеты.

Также затопило улицы Красную, Головатого, Октябрьскую и Северную. Из-за высокого уровня воды со многих машин сорвались номерные знаки.

Подземный переход к стадиону «Кубань» на улице Суворова полностью оказался в воде. Жители пошутили, что переход стал «подводным».

Также сотрудники ДПС перекрыли движение под путепроводом на улице Вишняковой из-за подтопления проезжей части. Из-за этого перестали ходить трамваи № 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22 в обе стороны. Движение восстановили только спустя почти три часа. Многие жители не смогли уехать домой с работы из-за транспортного коллапса. Редакторка Юга.ру ждала трамвай более 50 минут, но он так и не приехал. Как и большая часть людей, ожидавших транспорт на остановке, она пошла пешком. При этом стоимость такси выросла в три раза, а вызвать автомобиль было практически невозможно из-за высокого спроса и долгого ожидания.

Помимо этого, во дворе ЖК «Лучший» на Ростовском шоссе молния ударила в 45-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю заявили, что мужчина погиб.

Отметим, что 19 мая в краевой столице также ожидается дождь. По данным синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, на Краснодар влияет периферия циклона, поэтому возможна непогода. Температура воздуха составит 22–24 °C, порывы ветра — до 10 м/с. 20 мая также пройдут дожди. Температура воздуха днем составит 21–23 °C, ночью — 13–15 °C.