Исполняющим обязанности мэра Краснодара стал Максим Слюсарев

Напомним, 19 августа Андрей Алексеенко досрочно ушел с поста мэра Краснодара. Теперь он будет возглавлять кабинет министров Харьковской области. В должности он пробыл меньше года.

Согласно уставу, исполнять обязанности главы Краснодара должен первый вице-мэр. Эту должность в городской администрации занимает Максим Слюсарев. Его назначение подтвердили Юга.ру в пресс-службе мэрии.

На должность первого вице-мэра его назначили в декабре 2021 года. Он координировал работу по вопросам внутренней и молодежной политики, физической культуры и спорта. С 2016 по 2021 год год Слюсарев был советником губернатора Краснодарского края, а до этого проходил службу в ВС РФ.