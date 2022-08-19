Исполняющим обязанности мэра Краснодара стал Максим Слюсарев
Первый вице-мэр Краснодара стал исполняющим обязанности главы города
Напомним, 19 августа Андрей Алексеенко досрочно ушел с поста мэра Краснодара. Теперь он будет возглавлять кабинет министров Харьковской области. В должности он пробыл меньше года.
Согласно уставу, исполнять обязанности главы Краснодара должен первый вице-мэр. Эту должность в городской администрации занимает Максим Слюсарев. Его назначение подтвердили Юга.ру в пресс-службе мэрии.
На должность первого вице-мэра его назначили в декабре 2021 года. Он координировал работу по вопросам внутренней и молодежной политики, физической культуры и спорта. С 2016 по 2021 год год Слюсарев был советником губернатора Краснодарского края, а до этого проходил службу в ВС РФ.
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