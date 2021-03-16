В Краснодаре стоимость проезда в трамваях и троллейбусах хотят повысить до 30 рублей

Напомним, с 9 января в Краснодаре начали поэтапно поднимать цены на проезд в маршрутках с 28 до 30 рублей. При этом цена в общественном транспорте КТТУ осталась такой же. Однако на планерном совещании депутатов городской думы 15 марта директор МУП «КТТУ» Александр Грачев заявил о необходимости повысить стоимость проезда в муниципальном транспорте также до 30 рублей.

По словам Грачева, если сохранить нынешний тариф, то к концу 2021 года у предприятия будет 150 млн рублей задолженности по кредиту. Повышение стоимости он назвал крайней необходимостью на сегодня, так как выручка КТТУ за 2020 год сократилась на 25%, а пассажиропоток до сих пор не восстановился — за первые два месяца он снизился на 17%

«Эти два рубля спасут предприятие. Если не повышать тариф, то по итогам первой половины 2021 года у нас уже возникнет просроченная кредиторская задолженность в размере порядка 50 млн рублей, а к концу года она будет 150 млн рублей», — заявил директор КТТУ.

Он напомнил, что в 2018 году у предприятия была кредиторская задолженность в 800 млн рублей. Кроме того, в КТТУ работают почти 4 тыс. человек, которым необходимо проиндексировать зарплату, сообщила «Деловая газета Юг».

В 2020 году КТТУ получило 98 млн рублей субсидии на сохранение занятости, 11 млн рублей — на дизельное топливо на автобусных маршрутах. Также предприятие взяло 388 млн рублей кредита в банке.

Начальник управления цен и тарифов администрации Краснодара Дмитрий Васильев добавил, что себестоимость одной поездки в общественном транспорте сейчас составляет 30 рублей 37 копеек. По его словам, предприятие не является прибыльным: 64% в тарифе приходится на расходы на зарплату и социальные выплаты, 13% — расходы на электроэнергию, 7% — траты на ремонт подвижного состава и запчасти.