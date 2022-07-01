О повышении цены за проезд в Краснодаре, переработках кондукторов и брутто-контрактах. Главное из пресс-конференции в КТТУ

1 июля в МУП «КТТУ» прошла пресс-конференция с участием директора предприятия Александром Грачевым. Чиновники рассказали о повышении стоимости проезда и многом другом. Юга.ру выбрали самое главное

Ранее Юга.ру писали, что МУП «КТТУ» сейчас испытывает кадровый голод. Например, штат кондукторов не укомплектован на треть. Из-за этого предприятие не может выпускать на линию весь свой транспорт. Чтобы решить эту проблему, чиновники подняли стоимость проезда в муниципальном транспорте на пять рублей. Деньги в основном пустят на повышение зарплат сотрудникам.

Повышение цен. Когда и зачем Со 2 июля в Краснодаре повысят стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте. Об этом говорили еще в апреле, с тех пор вопрос не поднимали. «Еще с апреля мы начали говорить о необходимости повышении цен за проезд в муниципальном транспорте МУП «КТТУ». Размер тарифа, позволяющий предприятию нормально работать и повышать зарплату сотрудникам, составляет 35 рублей. После апреля вопрос не обсуждался, потому что мы рассчитывали на меры господдержки. Сейчас эти меры приняты, но на муниципальные и государственные предприятия они не распространяются. Дополнительных мер пока не предусмотрено. Поэтому пришли к тому, что поднимать стоимость проезда необходимо уже сейчас — до 35 рублей со 2 июля. Напомню, что коммерческие перевозчики подняли тариф еще в декабре 2021 года», — сказал директор КТТУ Александр Грачев. Начальник управления цен и тарифов Дмитрий Васильев рассказал, что повышение цены — это вынужденная мера. «Сейчас в существующем тарифе около 63% — заработная плата сотрудникам с отчислениями, около 10% — расходы на техобслуживание и запасные части, 10% — расходы на электроэнергию, 5% — горюче-смазочные материалы. Еще в июне управление предлагало повысить тариф. Что касается заработной платы, мы предусмотрели повышение зарплат сотрудникам на 15%. Если по итогам года, с учетом инфляции, мы выйдем на себестоимость тарифа в 35 рублей, а не выше, — это будет очень хорошо», — сказал Васильев.

Переработки, отток сотрудников и средняя зарплата кондукторов Основная проблема предприятия, по словам Грачева, это низкая зарплата и недостаток кадров. Штат водителей не укомплектован на 32%, кондукторов — 35%, технических работников — почти 15%. Отток сотрудников на предприятии планируют сократить благодаря повышению зарплат (именно из-за низких зарплат сотрудники и уходят). Сейчас, по словам Грачева, муниципальный транспорт Краснодара перевозит пассажиров себе в убыток. Если так будет продолжаться, то предприятие к концу года уйдет в минус на несколько сотен миллионов рублей. «Заработная плата за отработанную норму часов у кондукторов — около 20 тыс. рублей. Повышение тарифа до 35 рублей позволит нам повысить зарплату персоналу на 15%. Я думаю, что отток сотрудников мы прекратим. Также увеличилась стоимость горюче-смазочных материалов, запасных частей, электроэнергии и прочего — на 37%, если сравнивать с прошлым годом. Растет себестоимость перевозки пассажиров, сейчас она составляет около 32 рублей 70 копеек. Сейчас каждый пассажир дает предприятию убыток около трех рублей. Если не повышать тариф, к концу года мы получим убыток около 350 млн рублей», — сказал Грачев. В КТТУ два вида продолжительности смен кондукторов: смены по 8 часов и по 12 часов (два рабочих дня и два выходных). На вопрос журналиста Юга.ру поможет ли повышение зарплаты кондукторам до 25-26 тыс. рублей остановить отток сотрудников, Грачев ответил, что фактически 20 тыс. рублей там никто не получает, потому что все перерабатывают. «В основном никто из кондукторов норму часов не отрабатывает. У всех есть переработки, все берут дополнительные смены и мы это оплачиваем по договору. Если взять зарплату с учетом переработок, то она составляет около 30 тыс. рублей. Если взять эту сумму за среднюю, то повышение зарплаты на 15% вполне неплохо. Отмечу, что повышение тарифа направлено на то, чтобы предприятие смогло работать», — сказал Грачев.

Снова о брутто-контрактах «Администрацией города и департаментом транспорта планируется плавный переход на брутто-контракты — с нерегулируемого на регулируемый тариф. Перевозчик будет получать деньги из бюджета, а вся оплата, поступающая от пассажира, будет идти в бюджет города. Это позволит организовать работу пассажирского транспорта с сохранением льгот. Подготовка к переходу на такие контракты закончится к концу 2022 года», — сказал заместитель директора департамента транспорта Виктор Балацкий. В случае введения брутто-контрактов цена на проезд не будет рассчитываться исходя из экономической обоснованности (затрат на перевозку одного пассажира), она будет социальной (за фактическую работу общественного транспорта). Как это будет выглядеть, пока не совсем понятно. Чиновники не ответили на вопрос, стоит ли ожидать снижения цены за проезд при переходе на брутто-контракты. Отметим, что при брутто-контрактах перевозчик получает деньги не от пассажиров, а от администрации, в том числе и за фактическое соблюдение расписания.

Контроль за оплатой проезда Ранее в КТТУ проводили эксперимент и тестировали новую систему оплаты проезда, когда кондуктора заменяет терминал. При этом воспользовались этой системой и оплатили проезд единицы. «В одном трамвае мы установили систему самостоятельной безналичной оплаты, весь вагон обклеили объявлениями, что трамвай работает без кондуктора. За месяц ей воспользовались шесть человек, причем трое только проверяли, работает она или нет. Вот сознательность наших пассажиров. Когда будет создан постоянный контролирующий орган, тогда возможно говорить о такой системе оплаты. Сейчас контрольно-ревизионные группы в большей степени контролируют работу кондукторов, а не пассажиров. Эта система полностью зависит от контроля за оплатой проезда пассажирами. Сегодня такой контролирующей структуры нет, никто не выписывает штрафы. Например, за последние 10 лет не было ни одного штрафа за безбилетный проезд. Мы готовы применять современные методы оплаты проезда, но сегодня смысла в этом нет. Нужна система контроля за пассажирами», — сказал Грачев.

По приложению за отслеживанием всего общественного транспорта Такое приложение чиновники обещали запустить до конца лета. По какому принципу оно работает, можно прочитать здесь. «Сейчас возникают сложности с коммерческими перевозчиками. Приложение находится на стадии разработки. Когда перевозчики на 100% оснастят весь транспорт необходимыми устройствами (подключение к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»), тогда следующим этапом будет внедрение приложения», — сказал заместитель директора департамента транспорта Виктор Балацкий. Сроки запуска приложения не назвали.

О выделенных полосах, на которых постоянно паркуют машины Напомним, осенью 2021 года в Краснодаре ввели новые выделенные полосы для общественного транспорта, в общей сложности их протяженность составляет уже больше 20 км. Чиновники регулярно отчитываются об эффективности «автобусных» полос, но на деле они оказываются заняты припаркованными автомобилями. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале. Сейчас в департаменте транспорта сказали, что за расчистку выделенок от машин отвечает ГИБДД. «Мы регулярно проводим совещания с представителями ГИБДД, нам говорят, что они постоянно выезжают и штрафуют — занимаются этим вопросом. К этому моменту нужно подходить комплексно (к работе выделенок), потому что кроме общественного транспорта есть еще и частный. Сейчас в центральной части города нельзя сделать выделенки, как мы хотим, потому что это будет не совсем правильно по отношению к водителям личного транспорта», — сказал заместитель директора департамента транспорта Виктор Балацкий.