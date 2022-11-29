В администрации Краснодара согласовали пять новых назначений. Рассказываем, что известно о новых руководителях

29 ноября депутаты Гордумы согласовали пять кадровых перестановок — вице-мэра, начальников управлений и департаментов.

Заместитель главы. На эту должность назначили Дмитрия Васильева. Он будет курировать финансово-экономический блок. Ранее Васильев занимал должность начальника управления цен и тарифов.

Васильев родился в Краснодаре и окончил КубГУ по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2002 году начал работать в Центре аудита и контроля, затем перешел в городскую администрацию. С 2008 по 2016 год работал в департаменте имущественных отношений Краснодарского края. После снова вернулся в мэрию.

Согласно налоговой декларации, Васильев совместно с супругой и двумя детьми владеет квартирой в 104,7 кв. м. Также на него оформлен автомобиль «Субару Импреза». В пользовании у него находится квартира площадью 83, 9 кв. м., а у жены площадью 57 кв. м. Доход за 2021 год составил 1 млн 248 тыс. рублей. В собственности его жены находится квартира (57,2 кв. м.), а годовой доход составил 145 тыс. рублей.

Директор департамента строительства. Им стал Иван Горобец. С 2020 по 2022 год занимал должность замглавы Ленинградского района. В 2022 году возглавил департамент строительства Краснодарского края. До этого работал в коммерческих организациях.

Согласно декларации за 2020 год, у чиновника в общем владении с женой находится двухэтажный дом площадью 175,5 кв. м, а доход за год составил 661 тыс. рублей. Его супруга в 2020 году задекларировала 301 тыс. рублей. На детей оформлен земельный участок площадью 1341 кв. м. Декларацию за 2021 год в открытом доступе найти не удалось.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК. Эту должность занял Сергей Сторчун. Ранее он работал в «Газпроме», Межрегиональной распределительной компании Юга, Минприроды Кубани и «Краснодаргоргазе».

Родился Сторчун в станице Березанской Выселковского района, окончил КубГАУ по специальности «Экономика и управление на предприятиях АПК», КубГТУ «Строительство», МГТУ имени Н. Э. Баумана по специальности «Менеджмент». Последний раз свои доходы он задекларировал в 2013 году.

Начальник управления цен и тарифов. На эту должность депутаты согласовали Евгения Романкова. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления.

Романков окончил Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2006 году начал работать в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю.

С 2007 по 2017 годы работал на различных должностях в департаменте имущественных отношений Краснодарского края. Затем перешел в мэрию Краснодара.

В собственности у Романкова есть квартира площадью 47,9 кв. м и автомобиль «Форд Фокус». Во владении у него находится часть земельного участка площадью 46,7 кв. м. и совместная с женой квартира в 68 кв. м. Доход чиновника в 2021 году составил 1 млн 75 тыс. рублей, а его супруга заработала 1 млн 332 тыс. рублей.

Начальник управления информационно-коммуникационных технологий и связи. На этот пост согласовали Валерия Лысенко. В администрации он работает с 1995 года. Он занимал разные должности в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей, управлении инвестиций и в управлении информационно-коммуникационных технологий и связи.

По данным сведений о доходах, в собственности у Лысенко квартира в 50 кв. м, а в пользовании земельный участок площадью 690 кв. м. автомобиль «Тайота Камри», грузовик «ГАЗ» и мотолодка «Фортуна». В пользовании у его несовершеннолетнего ребенка квартира 59,5 кв. м.

Как писали Юга.ру, 17 ноября в мэрии Краснодара согласовали вице-мэров и глав департаментов.