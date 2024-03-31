Краснодар представил свой туристический бренд

На Международной выставке туризма и гостеприимства в Москве был официально представлен бренд Краснодара — об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как пояснил Семен Шатыло, директор креативного агентства Depot, которое занималось разработкой бренда, Краснодар в России «занимает 16 строчку городов-миллионников. Поэтому бренд представлен в виде 16 лучей, в центре которого расположена буква «К». Длина лучей олицетворяет развитие и возможности города, подчеркивая его неоднородность и динамику и в тоже время — теплый климат».

Туристический слоган города гласит:

«Встречаемся в Краснодаре».

Обоснования выбора цветовой гаммы пресс-служба мэрии не приводит.

«Для нас знаковое событие — создание туристического бренда. Чтобы создавался имидж города гостеприимного, города выходного дня, города транзитного. Да, у Краснодара нет тысячелетней истории и археологических раскопок. Мы сами создаём события и создаём причины и цели туризма», добавил первый заместитель мэра Краснодара Дмитрий Васильев, также присутствовавший на презентации.