Краснодар представил свой туристический бренд
Администрация Краснодара утвердила туристический бренд города – эмблему, слоган и правила их использования
На Международной выставке туризма и гостеприимства в Москве был официально представлен бренд Краснодара — об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Как пояснил Семен Шатыло, директор креативного агентства Depot, которое занималось разработкой бренда, Краснодар в России «занимает 16 строчку городов-миллионников. Поэтому бренд представлен в виде 16 лучей, в центре которого расположена буква «К». Длина лучей олицетворяет развитие и возможности города, подчеркивая его неоднородность и динамику и в тоже время — теплый климат».
Туристический слоган города гласит:
«Встречаемся в Краснодаре».
Обоснования выбора цветовой гаммы пресс-служба мэрии не приводит.
«Для нас знаковое событие — создание туристического бренда. Чтобы создавался имидж города гостеприимного, города выходного дня, города транзитного. Да, у Краснодара нет тысячелетней истории и археологических раскопок. Мы сами создаём события и создаём причины и цели туризма», добавил первый заместитель мэра Краснодара Дмитрий Васильев, также присутствовавший на презентации.
Ранее на этой неделе анапский художник нарисовал гигантскую маму с ребенком, а мэрия Краснодара объявила о сборе идей для граффити на многоэтажках.