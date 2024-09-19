Общественная палата Краснодара планирует разработать этический кодекс для местных жителей. В нем будут прописаны правила поведения и ценности «истинных» горожан. Редактор Юга.ру Денис Куренов узнал подробности инициативы и обсудил ее с краснодарцами.

В начале лета Общественная палата Краснодара предложила создать свод правил и моральных принципов жителей краевой столицы. «Этический кодекс — это лаконично сформулированная мораль о том, что может и что ни при каких обстоятельствах не сделает горожанин, считающий себя истинным краснодарцем», — рассказали авторы инициативы. Документ планируют принять на Пятом форуме общественных объединений Краснодарского края «Гражданская солидарность» уже в ноябре этого года. Идеи может внести каждый житель Краснодара. Предложения следует оставлять на сайте или отправлять на электронную почту, указав в теме письма «Этический кодекс жителя Краснодара». Как рассказал заместитель председателя Общественной палаты Алексей Сидоренко, эта работа проводится в рамках реализации указа президента РФ от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». На прошлой неделе состоялось первое заседание редакционной коллегии по разработке этического кодекса.

Что такое Общественная палата и кто в ней состоит? Общественная палата — это структура гражданского общества, действующая на разных уровнях: городском, региональном и федеральном. Ее задача — представлять интересы людей перед властью и контролировать работу чиновников. В состав Общественной палаты обычно входят неравнодушные и уважаемые граждане: активисты, представители общественных организаций, эксперты в различных областях. Они не получают за это зарплату, а руководствуются гражданским долгом и желанием сделать жизнь лучше. Общественная палата проводит экспертизу законопроектов, следит за реализацией государственных программ, помогает решать конфликты между гражданами и властью. «Цель нашей организации — всемерная помощь развитию гражданского сообщества в Краснодаре, поддержка общественных инициатив, привлечение горожан к решению важнейших вопросов жизни нашего города», — говорится в заявлении председателя Общественной палаты Юрия Ткаченко на официальном сайте организации. Он также является генеральным директором ООО «Центр Международной Торговли — Краснодар». Помимо Юрия Ткаченко, в состав Общественной палаты входят бывший атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов, главред «Новой газеты Кубани» Галина Ташматова, генеральный директор МТРК «Краснодар» и другие горожане. Среди них есть и протоиерей Алексей Касатиков, который плюнул в галериста Марата Гельмана* на открытии выставки ICONS в 2012 году. За этот проступок Екатеринодарская и Кубанская епархия подвергла священника прещению [церковное дисциплинарное наказание, предусмотренное церковным правом — прим. Юга.ру].

Протоиерей Касатиков также участвует в разработке Этического кодекса. По его мнению, жители Краснодара должны ценить семейные узы, избавляться от пьянства и курения, уважать религиозные ценности страны.

Читайте также: Выставка ICONS в Краснодаре

Что думают об этическом кодексе местные жители? Юга.ру поговорили с известными краснодарцами об этическом кодексе и узнали, какие ценности и правила поведения они бы в него включили.

Андрей Помидоров Автор телеграм-канала «Сарказм Помидоррова»

Я не понимаю смысла этого кодекса. Разве что как такой прикольной и развеселой штуковины, одной из туристических фишек города. Но серьезно воспринимать этот документ и тем более для чего-то его использовать… Очевидно, что это полный бред. Как контролировать соблюдение этого кодекса? Как доносить информацию о нем до каждого жителя? Особенно с учетом того, что в город постоянно приезжают люди со всей России. Будут ли 200 тысяч приехавших из условных Нижневартовска или Нового Уренгоя соблюдать какой-то кодекс краснодарца? Есть какие-то очевидные вещи — быть вежливым, законопослушным, уважать старших, помогать беременным женщинам и т.д. Люди и так с детства знают все эти нормы, зачем для этого нужен этический кодекс? Или мы туда внесем какой-нибудь дресс-код, будем контролировать длину волос? Ну бред же. Я бы в этот кодекс внес разве что запрет носить сандалии с носками. Но такой документ может быть отличным способом загнать в рамки чиновников и бюджетных работников. Мол, знаете, тут написано, что надо носить белый верх, темный низ, мужчины должны носить прическу с зачесом направо, а женщины — косы или хвосты. Вот пусть их и гоняют этим кодексом. А в остальном, повторюсь, вся эта инициатива звучит как полный бред.

Нина Шилоносова журналист

От этого кодекса никому не будет ни холодно, ни жарко. Раньше это называлось ИБД — имитация бурной деятельности. Советской власти не помог «Моральный кодекс строителей коммунизма», а «Десять заповедей» не спасли верующих от грехов. Но христиане хотя бы боятся ада и могут понести церковное наказание при жизни. А что может предложить кодекс «очень плохому» краснодарцу? Его вышлют? Без всякого кодекса я бы посоветовала в первую очередь не ухудшать то, что сделано не вами: не вырубать деревья без компенсации, организовать удобный общественный транспорт, сделать нормальное освещение улиц и тротуаров, заботиться об историческом наследии города и т.д. Застройщики с помощью властей превратили город в новый Вавилон. Краснодар прирос не просто тысячами квадратных метров. В нем прописались не «понаехи», а новые краснодарцы. Десятки тысяч людей приехали не только «за солнцем», они приехали жить, строить свою судьбу. Они открывают бизнесы, объединяются по интересам, землячествам. Так бывает всегда и везде. Но, по-моему, власти ничего не делают для того, чтобы помочь этим людям с интеграцией, помочь обрести им новую идентичность. Наоборот, создается впечатление, что сам Краснодар теряет свое славное лицо.

Знаете, чем запомнилась наша Общественная палата? Одним — тем, что несколько лет назад дала добро на переименование Театральной площади в Главную городскую. Я тогда смеялась: ну, назовите тогда уже площадь просто Площадью. А сейчас думаю, что благодаря такой серости в управлении Краснодар скоро можно будет переименовать в Город. И даже год основания не упоминать, потому что это уже не важно, получается.

Памятник Екатерине II в Краснодаре © Фото Алены Живцовой, Юга.ру

Федор Смоляков историк

Идея создания этического кодекса, конечно, вызывает горячие споры. Многие жители города встречают ее с изрядной долей сомнений, и, честно говоря, я тоже сначала был на их стороне. Но недавно меня осенило, что в этой идее скрыто нечто большее. Подумайте сами: Общественная палата Краснодара — это интеллектуальный Олимп нашего города. Ее члены хорошо знакомы с историей России и знают, что моральные принципы должны естественным образом прорастать в ткань повседневной жизни, а не быть высеченными на скрижалях по указке властей. В связи с этим я убежден, что принятие этого документа в Краснодаре преследует единственную цель: навсегда запретить регламентацию морали. Это будет этический кодекс, первая и единственная статья которого гласит: «Никаких этических кодексов в Краснодаре никогда быть не должно». Такой документ мог бы стать своеобразным памятником здравому смыслу краснодарцев. Он бы служил напоминанием о том, что истинная этика не нуждается в формальном закреплении, она живет в сердцах и поступках людей. Более того, для нас всех моральным компасом являются городские и краевые политики, которые с честью и самозабвением служат Кубани. Их пример — это эликсир от моральных недугов, действующий эффективнее любого этического кодекса. Перефразируя Бенедикта Андерсона: моральный кодекс может распространяться только на сообщество не больше станичного казачьего общества.

Сергей Бурцев урбанист

Все необходимые правила поведения уже отражены в действующем законодательстве: Уголовном кодексе РФ, Кодексе об административных правонарушениях РФ, а также краевых законах. Важно, чтобы все жители Краснодара, включая чиновников и сотрудников правоохранительных органов, чтили уголовный кодекс. Считаю, что нужно жить по закону, а не по «понятиям», по «этичности» и «по-пацански». Документ ради документа не нужен. Если же всерьез рассматривать идею этического кодекса краснодарца, то к его разработке следует привлечь исключительно коренных жителей. Предлагаю установить жесткие критерии отбора: человек должен родиться и прожить большую часть жизни в Краснодаре, при этом его родители, дедушки и бабушки также должны быть уроженцами и жителями Краснодара. Только этих людей можно привлекать для такой важной инициативы. Уверен, что 98% жителей города ни разу не откроют страницу сайта с этим документом. Наверняка этический кодекс будет еще распечатан на дорогой бумаге с красивыми старинными фотографиями Краснодара. За бюджетные деньги, тиражом в 999 экземпляров и с дарственной надписью на первой странице. Открывать его, конечно же, никто не будет.

Артем Циома философ, психоаналитик

Если это документ, то какой силой он обладает? Вот в чем вопрос. Подозреваю, что это сила тоста. За все хорошее против всего плохого. Почему необходим этот документ-тост? Видимо, он необходим для обозначения моральных норм. Но тогда вопрос, в чем необходимость обозначать эти моральные нормы на уровне Общественной палаты? Папа и мама с воспитанием уже не справляются? Тик-токи украли детей? Дмитрий Пучков справлялся только на YouTube, а с переходом на RuTube уже нет? Еще один важный вопрос. Что сделают со мной, если я не буду соблюдать кодекс? Возьмут «на карандаш»? Исключат из списка краснодарцев? Лишат каких-то прав? Это звучит как бред, не правда ли? Если бы меня спросили, что надо включать в такой кодекс, то я бы настаивал на жестких и трудновыполнимых правилах с директивным требованием к духовному усилию. Так мы сразу поймем, кто истинный краснодарец, а кто так — мимо проходил. Мы, истинные краснодарцы, скоро станем подлинными Dasein-ацтеками, и весь мир ахнет, узрев нашу морально сверкающую и превосходящую всех некраснодарцев величину. Впрочем, документ имеет смысл только если ограничивает, но не призывает. Когда я вижу два газона с табличками «Берегите траву» и «По газонам не ходить», то я правильно пойму только вторую. Поэтому здесь вопросы к юридической силе документа.

Краснодар хоть еще и не Москва (русский язык у нас пока еще входит в тройку самых популярных среди населения), но город все же поликультурный. Мы давно не аграрная столица, не всесоюзная житница и очень-очень давно не Екатеринодар — не казачья крепость, не собачкина станица. А вот кто мы — тут вопрос и проблема. Вероятно, эта проблема, вернее этот ступор самоидентификации, который от нее проистекает, и стал причиной очень странной затеи с этическим кодексом. Но, как и в «Пиратах Карибского моря», для нас он будет лишь сводом указаний, а не жестких законов.

Скульптура «Гуляющие собачки» © Скриншот панорамы «Яндекс.Карты»

Владимир Колесников художник

Читайте также: Сколько на самом деле казаков в России и на Кубани

Я считаю, что в таком документе нет необходимости. Мне кажется странной сама его идея, потому что сразу возникает вопрос, а чем краснодарцы отличаются от жителей Питера, Саратова, Калининграда, Владивостока? Почему им нужен какой-то свой этический кодекс? К тому же если мы говорим о каких-то базовых ценностях из разряда «не укради, не убей». А если речь идет о более подробном своде этических правил, то сомневаюсь, что он может учесть разнообразие мнений и убеждений всех жителей города. У нас многонациональное население, разные религии, разные культуры. Мне сразу вспоминается советский опыт — какой-то единый кодекс составить можно, но он не будет никак работать в реальности.

Создатель Один из анонимных авторов вк-паблика «Унылый Краснодар»

Мы, конечно, приветствуем любые инициативы, которые помогут нам, унылым горожанам, наконец-то понять, как правильно жить. Видимо, мы до этого момента существовали в какой-то моральной пустоте и не знали, как отличить истинного краснодарца от простого смертного. Этический кодекс, безусловно, поможет нам осознать свои ошибки, исправиться и, возможно, наконец-то полюбить вечные пробки и бесконечно разрастающуюся безликими многоэтажками столицу нашего края. Среди ценностей, обязательных к присутствию в кодексе, хотели бы отметить духовный аскетизм с непременным отказом от иллюзий о светлом будущем. Спасибо Общественной палате за активное участие в формировании унылой городской среды.

«Общественная палата МО город Краснодар создана с целью обеспечения открытого и гласного обсуждения важнейших проблем государственного, экономического и социального развития города. Важными задачами Палаты являются совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии решений органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также содействие процессу формирования институтов гражданского общества», — информация с официального сайта организации.