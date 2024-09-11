Власти Краснодара хотят принять новый Генплан. Предыдущий документ утвердили всего 4 года назад

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Единый Генплан Краснодара хотят принять в конце 2024 года. В октябре проект обсудят с жителями и общественниками

10 сентября на заседании градостроительной комиссии губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о планах создания единого градостроительного документа, который объединит Генплан Краснодара и Правила землепользования и застройки.

Кондратьев подчеркнул, что документ нужно принять уже в этом году.

Напомним, Генплан Краснодара приняли в 2020 году. Его разрабатывали два года вместе с петербургским «Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства». Документ определил перспективы развития города на ближайшие 20 лет. В 2021 году приняли обновленные Правила землепользования и застройки. 

Однако 10 сентября мэрия Краснодара сообщила, что в предыдущем Генплане выявили ряд неточностей.

«Единый документ позволит их устранить. Это будет способствовать более гармоничному развитию столицы Кубани», — говорится на сайте мэрии.

«Дайте нам Собянина на пару лет»:

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что общественные обсуждения нового генплана пройдут в октябре. Жители смогут ознакомиться с документом в течение двух месяцев.

«Важно, чтобы горожане тоже вникли в изменения, возможно, указали нам на какие-то упущения. Проработаем каждое пожелание», — отметил Наумов.

5 сентября депутат гордумы Александр Сафронов побывал на заседании комиссии по землепользованию и застройке, где тоже обсуждался проект нового Генплана. Сафронов считает, что документ еще не доработан.

«Представители транспортной сферы сказали, что транспортно-дорожная инфраструктура в новом Генплане прописана плохо. В ходе обсуждения на примере была показана дорога, которая идет «в никуда». И спорных моментов много», — сообщил Сафронов.

Также он призвал краснодарцев внимательно ознакомиться с картой нового Генплана.

Как писали Юга.ру, Вениамин Кондратьев поддержал строительство храма в Юбилейном микрорайоне Краснодаре. Однако жители продолжают борьбу против проекта.

Архитектура Благоустройство Вениамин Кондратьев Евгений Наумов Краснодар Строительство

Новости

В Новороссийске Суджукская лагуна покрылась грязной пленкой. Экологи рассказали, что происходит
Власти Краснодара хотят принять новый Генплан. Предыдущий документ утвердили всего 4 года назад
В центре Краснодара откроется дом-музей известного мецената Лю Трахова
Власти Новороссийска в 2025 году обновят три пляжа за 43,2 млн рублей
Кондратьев поддержал строительство храма в Юбилейном микрорайоне Краснодаре. Жители продолжают борьбу против проекта
Участок трассы М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги хотят расширить до четырех полос

Лента новостей

В Краснодаре 11 сентября 60 домов останутся без света
Сегодня, 10:39
В Краснодаре 11 сентября 60 домов останутся без света
«Куда без обсуждений бывших»
Вчера, 17:10
«Куда без обсуждений бывших»
Певица Анна Асти открыла в Краснодаре бар «Сплетни»
Яркий и вкусный праздник
9 сентября, 18:07
Яркий и вкусный праздник
Репортаж с фестиваля адыгейского сыра

Реклама на сайте