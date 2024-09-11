Власти Краснодара хотят принять новый Генплан. Предыдущий документ утвердили всего 4 года назад

Единый Генплан Краснодара хотят принять в конце 2024 года. В октябре проект обсудят с жителями и общественниками

Кондратьев подчеркнул, что документ нужно принять уже в этом году.

10 сентября на заседании градостроительной комиссии губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о планах создания единого градостроительного документа, который объединит Генплан Краснодара и Правила землепользования и застройки.

Напомним, Генплан Краснодара приняли в 2020 году. Его разрабатывали два года вместе с петербургским «Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства». Документ определил перспективы развития города на ближайшие 20 лет. В 2021 году приняли обновленные Правила землепользования и застройки. Однако 10 сентября мэрия Краснодара сообщила , что в предыдущем Генплане выявили ряд неточностей. «Единый документ позволит их устранить. Это будет способствовать более гармоничному развитию столицы Кубани», — говорится на сайте мэрии.

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«Важно, чтобы горожане тоже вникли в изменения, возможно, указали нам на какие-то упущения. Проработаем каждое пожелание», — отметил Наумов.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил , что общественные обсуждения нового генплана пройдут в октябре. Жители смогут ознакомиться с документом в течение двух месяцев.

5 сентября депутат гордумы Александр Сафронов побывал на заседании комиссии по землепользованию и застройке, где тоже обсуждался проект нового Генплана. Сафронов считает, что документ еще не доработан.

«Представители транспортной сферы сказали, что транспортно-дорожная инфраструктура в новом Генплане прописана плохо. В ходе обсуждения на примере была показана дорога, которая идет «в никуда». И спорных моментов много», — сообщил Сафронов.

Также он призвал краснодарцев внимательно ознакомиться с картой нового Генплана.