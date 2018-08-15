Дороги, которые мы заслужили. Какие трассы хотят построить в Краснодарском крае

Дорожную сеть Краснодарского края сложно назвать недостаточно развитой. Однако есть по меньшей мере два обстоятельства, которые заставляют делать эту сеть еще более эффективной, расширять возможности, пропускную способность дорожных сетей края, улучшать инфраструктуру вдоль автомобильных артерий. Зачем нам это? Первое из таких обстоятельств — это ежегодный колоссальный трафик автомобильного транспорта со всей России к Черноморскому побережью . По кубанским дорогам проезжают миллионы автомобилей каждый курортный сезон — причем не только летний, но и зимний, когда огромное количество отдыхающих стремится к зимним курортным кластерам Краснодарского края, Адыгеи, КЧР, КБР и Ставропольского края. Второе обстоятельство не менее значимое. Как Краснодарский край, так и город Краснодар являются завсегдатаями тройки лидеров РФ по количеству автомобилей в целом и количеству их же на душу населения. Такое положение дел вынуждает постоянно думать о проблеме дорожного хозяйства в регионе. Более того, Краснодар попал в топ-25 городов мира по количеству автомобильных пробок. Достаточно прискорбный факт.

Проблемы есть, и с ними нужно что-то делать. Власти города и края терпят немало критики, но множество решений лежит в компетенции не только местных властей, но и федеральных органов. Попробуем изучить, что нас ждет в ближайшем будущем — какие дороги и направления обратили на себя внимание дорожных хозяйственников.

Проект скоростной трассы Джубга — Сочи Об инициативе строительства скоростной трассы от Джубги к Сочи стало известно совсем недавно. Проект «российского Лазурного берега», как оказалось, рассматривался в правительстве и аппарате президента давно. Дорога такая, несомненно, Краснодарскому краю нужна. Точнее, нужна она даже не столько краю, сколько миллионам отдыхающих, стремящихся на побережье Черного моря со всей России. В год это направление принимает более 8 млн автомобилей. Самый плотный трафик здесь, естественно, летом и зимой, когда отдыхающие отправляются на пляжи или к горам. Горный сочинский серпантин по нраву, пожалуй, только местным доморощенным раллистам. Для остальных же последние 170 км к заветному сочинскому побережью — это серьезное и опасное испытание. Аварийность здесь сравнительно высокая. По пути к морю автомобилисты пересекают Северский район и Горячий Ключ. Статистика: на дорогах Северского района за II квартал 2018 года произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, в Горячем Ключе — 44, а в Туапсинском районе — 73 аварии.

Трасса предполагает строительство объездов Лазаревского, Туапсе и Центрального района Сочи, а также прямых отрезков, их соединяющих. Длина дороги составит порядка 119,5 км, а стоимость — 1,2–1,6 трлн рублей. Новая трасса Джубга — Сочи будет (если будет) самым дорогим дорожным проектом в современной истории России. Проект рассматривался и обсуждался и ранее (в 2006 и 2015 годах). Пока же Минтранс РФ завернул и текущую инициативу, объяснив это невозможностью реконструкции или строительства без перекрытия действующей ныне дороги. Проект магистрали Краснодар — Абинск — Новороссийск Строительство этой транспортной артерии анонсировал в июле текущего года глава ГК «Автодор» Сергей Кельбах. Магистраль Краснодар — Абинск — Новороссийск также будет связана с новой дорогой на Цемдолину (Цемдолина — улица Портовая). Это должно разгрузить направление от грузового транспорта. Планировалось такое решение еще в 90-х годах прошлого века, но до дела так и не дошло.

«Мы разведем транзит на два потока перед Краснодаром: один пойдет в сторону Новороссийска и Крыма, другой — на Джубгу и Сочи. Если мы реализуем эти проекты в ближайшие 3-5 лет, то юг России получит совершенно иную экономику», — рассказал глава «Автодора». Дальний Западный обход города Краснодара Строительство трассы было запланировано в 2018 году, но впоследствии начало строительства решили перенести на год. Стоимость проекта — порядка 30 млрд рублей. Маршрут обхода уже утвержден: дорога соединит трассу М4 «Дон» в районе хутора Октябрьского с трассой Краснодар — Темрюк в районе станицы Марьянской в обход хутора Копанского, Нововеличковской и Новотитаровской. Трасса будет представлять собой четырехполосную дорогу длиной 55 км (техническая категория — 1Б) с расчетной скоростью движения порядка 120 км/ч. В совокупности с магистралью Краснодар — Абинск — Новороссийск Дальний Западный обход должен обеспечить доступ к направлениям на Крым и Сочи в обход краевой столицы.

Стоит отметить, что пути объезда есть и сейчас, но на них внимание обращать не принято. Хотя, если правильно проложить маршрут в тот же Крым, можно сэкономить уйму времени. В объезд Краснодара можно при желании также попасть и в Сочи. Да, дороги по альтернативным маршрутам зачастую однополосные, и качество их бывает не самое высокое. Тем не менее обратить на них внимание стоит, если нет желания стоять в многокилометровых пробках под палящим кубанским солнцем.

Трасса Кисловодск — Сочи Этот проект можно смело называть многострадальным. Дело в том, что наладить полноценное автомобильное сообщение между курортами Северного Кавказа и Кавказскими Минеральными Водами планировалось уже довольно давно. По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, идея такая существовала еще в 60-е годы прошлого века. Выбирали проекты, решали, откуда начинать строительство трассы в Адлер — из Кисловодска или Черкесска. В итоге даже утвердили проект дороги из Кавминвод, но дальше дело пока не сдвинулось.

Это направление может быть востребованным именно в зимнее время. Сейчас путь из Кавминвод в Адлер занимает очень много времени. Протяженность пути составляет порядка 770 км — а ведь зимой здесь случаются заносы и обвалы снежных масс на дорожное полотно. Проект существовал с 2016 года. И он предполагал строительство четырехполосной трассы из Кисловодска в Адлер. Протяженность дороги составляет 334 км. Стоимость проекта оценивается в 65 млрд рублей. Более того, часть трассы уже существует, но требует ремонта и достройки двух тоннельных переездов. Однако в конце 2017 года от проекта пришлось отказаться по причине его экологической составляющей. Часть трассы должна была проходить по территории Кавказского заповедника. Экологи не одобрили строительство. Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Христофора Георгиевича Шапошникова включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (с 1999 года). Основан в 1924 году на территории Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Общая площадь — порядка 280 тыс. гектаров. Тем не менее проект соединения транспортной магистралью Кисловодска и Сочи не забыт. Он включен в Стратегию развития туризма региона до 2035 года. Для определения вариантов строительства дороги планируют создать рабочую группу. Инициативу строительства трассы поддержал Дмитрий Медведев. Автомобильная дорога Гузерипль — Лагонаки Строительство этой дороги уже началось. Гузерипль и плато Лагонаки — популярные туристические маршруты как в зимний период, так и в летнее время. Проект развития курортной инфраструктуры был одобрен главой Адыгеи Муратом Кумпиловым и президентом России Владимиром Путиным во время прошлогодней сентябрьской рабочей встречи.

Строительство осуществляется в труднодоступных местах, находящихся в горной местности на высоте порядка 1,5 тыс. метров над уровнем моря. Финансируется проект в рамках целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» — за счет федерального и республиканского бюджетов. Из федерального будет выделено 455 млн рублей, а из бюджета Адыгеи — 75,4 млн. Построить планируется около 10 км трассы, два из которых, между поселком Гузерипль и Партизанской поляной, будут достроены уже в 2018 году. Сочинские проекты: Мамайка — Нижняя Хобза и перенос автомобильной трассы от побережья Большого Сочи Проект строительства дороги от Мамайки в Нижнюю Хобзу (через Сергей-Поле) планировалось завершить еще в 2015 году, но тогда из-за перераспределения финансирования на строительство дублера Курортного проспекта пришлось перенести начало работ. Сейчас ожидается, что строить начнут в 2019-м.

Длина трассы составит 19 км. Проект достаточно сложный, так как для его осуществления требуется построить восемь тоннелей. Дорога позволит избежать пробок в районе Мамайки и Дагомыса, переместив потоки транспорта с горного серпантина. Также известно, что в Лоо, Якорной Щели и Вардане построят в общей сложности пять надземных пешеходных переходов.

Перенос трассы от побережья — это сравнительно недавняя инициатива мэра Сочи Анатолия Пахомова. Проекты по развитию приморской зоны и туристической привлекательности Лазаревского района Большого Сочи, с высокой долей вероятности, можно будет увидеть уже на ближайшем инвестиционном форуме. Главной задачей таких проектов будет освобождение прибрежной зоны от автомобильной дороги и железнодорожных путей, которые планируется перенести в предгорные районы. Проект достаточно смелый и амбициозный. Особенно если обозначить его финансовую составляющую. Тем интереснее будет проследить за тем, что с ним будет происходить в ближайшее время. Однако, вероятно, смысл его будет заключаться в соединении с проектом «российского Лазурного берега», трассы Джубга — Сочи, о котором мы говорили выше. Скоростная железнодорожная магистраль Краснодар — Грозный Этот проект можно назвать «вишенкой на торте» дорожной инфраструктуры всего южного региона Российской Федерации. С инициативой строительства такой дороги к Владимиру Путину обратился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Транскавказская магистраль может соединить Краснодар, Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик, Владикавказ и Грозный. То есть практически все крупные города юга. Ориентировочная стоимость проекта составляет 1,2 трлн рублей. Глава Чечни предложил включить проект в Стратегию пространственного развития РФ до 2025 года.

Сейчас прямое сообщение между Краснодаром и Грозным осуществляется лишь автобусами — порядка 13 часов в пути. Для того чтобы попасть в столицу Чечни на поезде, нужно сделать пересадку в Кропоткине, Тихорецке или Ростове-на-Дону (в пути от 16 до 26 часов), а самолетом можно добраться через Москву (около семи часов в пути).

Пространственное развитие 13 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в совещании по вопросам формирования Стратегии пространственного развития России до 2025 года. Курирует эту стратегию вице-премьер Виталий Мутко. Что означает «пространственное развитие» для простого жителя региона и о чем было совещание? Во-первых, Краснодарский край (наряду с Адыгеей, Калмыкией, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областями, а также городом Севастополем) был включен в состав Южного макрорегиона. Что бы это ни значило.

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Стратегия подразумевает развитие дорожной инфраструктуры региона, а это 44 объекта магистральной инфраструктуры, из которых стоит выделить 12 автомобильных дорог. Дело в том, что в эти самые дороги входят и вышеперечисленные проекты (Дальний Западный обход и, например, трасса к Джигинке и Новороссийску). Об этих объектах сообщил Кондратьев, добавив новый проект дороги Черниговское — Дагомыс и трассы из Керчи к абхазской границе. Об этом также говорили уже не раз и не два. Другое дело — это отсутствие конкретизации желаний. Похоже, проекты пока только в головах и на словах, а не на карте.