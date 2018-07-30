На Кубани хотят запретить строить у моря здания выше 3-4 этажей

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать законопроект об ограничении строительства в прибрежной зоне

Такую задачу он поставил в ходе совещания о состоянии экономики и исполнении консолидированного бюджета региона за первое полугодие.

«На побережье зачастую ведется недальновидная строительная политика. Вместо того, чтобы строить отели, концертные площадки, досуговые центры — прибрежная зона застраивается жилыми высотками так, что даже моря не видно, — сказал Кондратьев. — Надо жестко запретить застройку там, где можно возвести курортную инфраструктуру. Это наша стратегическая задача».

Глава региона поручил, чтобы в разрабатываемом законопроекте был прописан запрет на строительство зданий выше 3-4 этажей на расстоянии 300 метров от воды, передает пресс-служба краевой администрации.

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