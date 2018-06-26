Кадыров попросил Путина построить скоростную ж/д магистраль Краснодар — Грозный

Краснодарский край, Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Путину с просьбой создать высокоскоростную железнодорожную магистраль от Грозного до Краснодара

Кадыров попросил включить строительство Транскавказской магистрали в стратегию пространственного развития РФ до 2025 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Кадырова Путину.

Он предложил построить участок Ростов-на-Дону — Краснодар и отдельно к нему уже Краснодар — Грозный через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ. По предварительным расчетам, реализация проекта может обойтись государству в 1,2 трлн рублей.

Путин поручил министру экономики Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть проект. Они должны будут доложить о возможности включить строительство магистрали в стратегию.

Владимир Путин Дороги Железная дорога Рамзан Кадыров Строительство
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