Новая дорога в Сочи за полтора триллиона рублей. Что это и зачем?

Стало известно, что на территории Краснодарского края планируется строительство самой дорогой на данный момент трассы в России. Отрезок Джубга — Сочи обойдется бюджету примерно в 1,2 — 1,6 трлн рублей. Речь идет о серпантине, который становится проблемой для многих водителей, стремящихся на побережье Черного моря в сезон летних отпусков и на горные курорты Краснодарского края в период зимних каникул. Особенно это важно для жителей равнинной части России. Путь из столицы, например, протяженностью более 1,5 тыс. км отнимает немало сил. Однако если посмотреть на регистрационные знаки автомобилей на стоянках у гостиниц, то можно увидеть и карельские, и свердловские, и красноярские номера. Последние 170-200 км извилистого кубанского серпантина для путешественников неудобны, трудны и опасны. Эти километры люди преодолевают в условиях изнуряющего южного зноя. Что же делать? Появилось предложение изменить положение дел на прибрежном отрезке дороги к самому популярному курорту России — Сочи. Росавтодор предложил рассмотреть проект реконструкции отрезка трассы Джубга — Сочи. По сути это строительство новой трассы, стоимость которой эксперты оценивают в 1,2 трлн рублей. Если инициатива получит одобрение, это решение может превратиться в самый дорогой дорожный проект в истории России. Спойлер: Минтранс уже высказался в духе, что это чересчур сложно и дорого, но история и нынешнее состояние кубанских дорог настолько интересны и важны, что не обсудить этот проект и не помечтать редактор Авто Юга.ру просто не мог. Если вам тоже интересно, читайте дальше.

Строить — долго и дорого Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поспешил отметить предложение о строительстве новой автодороги как очень важное решение, подчеркнув, что вопрос строительства такой дороги поднимался на федеральном уровне и ранее. «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника пишут, что обсуждение проекта велось с весны прошлого года — как в правительстве, так и в администрации президента России. Проект новой дороги из Джубги в Сочи рассматривался и ранее. В 2006 году губернатор Краснодарского края Александр Ткачев обсуждал проект с главой Росавтодора Олегом Белозеровым. Тогда строительство оценивалось в 500 млрд рублей, а сроки исполнения — в 10 лет. Однако проект посчитали для бюджета непосильной ношей и отказались от него. Возвращались к инициативе и позже: в 2015 году Ткачев обсуждал возможность строительства подобного путепровода уже с Сергеем Кельбахом. Предполагаемая трасса будет представлять собой четырехполосную дорогу длиной примерно 119,5 км, расчетная скорость передвижения по ней составит порядка 120 км/ч. Путь из Джубги в Сочи займет примерно час времени. Более того, трасса может стать бесплатной для водителей. Один из федеральных чиновников описал идею строительства трассы как попытку создать подобие Лазурного берега на территории Черноморского побережья.

Планируемый маршрут скоростной трассы Джубга — Сочи

Ездить — долго и опасно Сейчас путь по отрезку Джубга — Сочи (трасса А147) может занимать от 4,5 часов (в ночь в будни) до суток, что иногда случается по причине дорожных работ, крупных дорожно-транспортных происшествий или сложных погодных условий. Важно и то, что президент Путин в майских указах поставил цель сократить количество опасных участков на российских дорогах в 3,5 раза. В том, что сочинский серпантин — опасный участок, сомнений нет. Каждый год здесь случается достаточно внушительное количество ДТП с жертвами и пострадавшими. Нередки случаи наездов на пешеходов. Для сокращения таковых, кстати, совсем недавно мэр Сочи Анатолий Пахомов решил построить пять надземных пешеходных переходов — три в Лоо и по одному в Якорной Щели и Вардане. Согласно предполагаемому проекту новой трассы, она пройдет в объезд населенных пунктов, что практически полностью исключит фактор пешеходов на дороге.

Как хотят строить Реализацию проекта предполагается разбить на четыре этапа. Один из них представляет собой обход поселка Лазаревское. Это около 130 млрд рублей, восемь мостов и четыре тоннеля. Еще один участок — это объезд города Туапсе, состоящий из десятка мостов и семи тоннелей. Стоимость его составит порядка 199 млрд рублей. Около 180 млрд предполагается вложить в строительство обхода Сочи. Здесь планируется строительство 16 тоннелей и 25 мостов и развязок. Три участка соединят порядка 80 км дороги. Обход Сочи и соединительный участок планируется построить к 2022–2023 году. Начало строительства новой автодороги Джубга — Сочи планируется на 2019 год. Об этом говорил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов ранее, но тогда еще не было понятно, что именно будет реконструироваться.