В Адыгее началось строительство высокогорной дороги Гузерипль — Лагонаки

В горной части Адыгеи началось строительство новой автомобильной дороги, которая закольцует популярные туристические маршруты между поселком Гузерипль и плато Лагонаки

Для этого нужно построить более 10 км трассы. В этом году до конца ноября дорожники Майкопского ДРСУ проложат 2 км.

Как сообщили в минстрое республики, строительство ведется в труднодоступной горной местности. Поэтому проектные работы выполнены с учетом сложного горного рельефа, оползневых участков, лесной местности.

Начало новой дороги находится у трассы, ведущей к Кавказскому биосферному заповеднику, между поселком Гузерипль и Партизанской поляной на высоте около 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

«Новая дорога сделает более доступными для просмотра памятники природы республики. Альтернативная трасса также создаст комфортные условия передвижения по горной части Адыгеи, снизит напряженность автомобильного движения в праздничные дни, когда появляются пробки на дороге к плато Лагонаки», — отметили в комитете Адыгеи по туризму и курортам.

Инициативу по развитию инфратруктуры поддержал президент страны Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.

На строительство дороги в рамках создания кластера «Ворота Лаго-Наки» по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» Адыгея в этом году направит более 530 млн рублей, из них 455 млн рублей из федерального бюджета и 75,4 млн рублей — из республиканского бюджета.

Для дальнейшей реализации проекта Адыгея также рассчитывает на федеральную поддержку в рамках участия в разрабатываемой Ростуризмом программе на 2019–2025 годы.