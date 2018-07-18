Автомобильные маршруты на Черное море. Как доехать в Туапсе и Небуг из Краснодара

Летний зной. Жара под сорок градусов по Цельсию в тени. Организму необходима вода. А лучше две… воды. Сегодня отправляемся в Туапсе. Город на Черноморском побережье Краснодарского края. Город, который местное население как курорт рассматривает редко (и зря). Город, название которого и есть те самые две воды: здесь в реку Туапсе сходятся две реки — Чылэпсы и Псынэф.

Как вы уже догадались, селились здесь адыги. Достаточно древние, ибо уже тогда вездесущие греки называли эту местность по‑своему — Топсида. И если сейчас здесь находится нефтеперерабатывающий завод, то в те времена здесь был один из центров работорговли. Что лучше — решайте сами. А еще Туапсе — это 10 км пляжей. И одно из главных его преимуществ перед более «раскрученными» курортными местами — низкая стоимость жилья. То есть остановиться в Туапсе можно за гораздо меньшие деньги, чем в городе на букву «Г», городе на букву «А» или тем более на букву «С». Мотайте на ус, господа туристы. Селиться предпочтительнее в районах Кадош, Приморье и Весна. Любой местный житель расскажет и покажет, где это.

Как доехать до Туапсе из Краснодара и Ростова Существует два маршрута: один попсовый (из Краснодара, через Горячий Ключ, Джубгу, Новомихайловский, Ольгинку и Небуг), другой — менее популярный, но вместе с тем и менее загруженный (через Саратовскую, Имеретинскую, Апшеронск, Хадыженск, Шаумян и Кривенковское). Для тех, кто следует из Ростова-на-Дону или со стороны Ставрополя, предпочтительнее двигаться через Майкоп в направлении тех же Апшеронска и Хадыженска. Чтобы объехать Краснодар, необходимо направляться через Кореновск, Усть-Лабинск — на Майкоп.

При движении через Краснодар — в Джубгу, Новомихайловский, Ольгинку — традиционно придется постоять несколько часов в пробках на Горячем Ключе, Джубге и Новомихайловском. Заторы здесь порой впечатляют даже избалованного пробками московского гостя.

По маршруту через Апшеронск и Хадыженск пробок практически нет. Тут все зависит от возможных дорожных работ или от желания местного населения двинуться на море. Как правило, не потеряете слишком много времени. Единственный минус: если у вас Ferrari или заниженный псевдоспорткар, то можно не проехать. Есть здесь пара участков гравийного покрытия с небольшими ямами. Именно с небольшими, так что стандартный автомобиль проезжает без проблем.

Что посмотреть в Туапсе Достопримечательностей здесь немало. Основные из них, куда вас обязательно повезут местные «каталы»:

— скала Слез (скала Киселева);

— мемориальный комплекс «Горка героев»;

— гора Индюк;

— дольмены. Посетить эти места действительно стоит. Также стоит обратить внимание на Приморский бульвар. Прогуляться вечерком по местному курортному Арбату совсем не лишнее удовольствие. В 15 км от Туапсе находится село Небуг, куда также стоит съездить. Желательно даже на весь день. Здесь находится дельфинарий и огромный аквапарк «Дельфин».

Тайминг маршрутов Первый вариант (из Краснодара через Джубгу):

расстояние — порядка 180 км;

время в пути без пробок — примерно 3 часа 10 минут;

время в пути с пробками — ориентировочно 5 часов 20 минут. Второй вариант (из Краснодара через Хадыженск):

расстояние — порядка 220 км;

время в пути без пробок — примерно 3 часа 50 минут;

время в пути с пробками — ориентировочно 4 часа 10 минут.