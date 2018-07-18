Автомобильные маршруты на Черное море. Как доехать в Туапсе и Небуг из Краснодара
Летний зной. Жара под сорок градусов по Цельсию в тени. Организму необходима вода. А лучше две… воды.
Сегодня отправляемся в Туапсе. Город на Черноморском побережье Краснодарского края. Город, который местное население как курорт рассматривает редко (и зря). Город, название которого и есть те самые две воды: здесь в реку Туапсе сходятся две реки — Чылэпсы и Псынэф.
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Как вы уже догадались, селились здесь адыги. Достаточно древние, ибо уже тогда вездесущие греки называли эту местность по‑своему — Топсида. И если сейчас здесь находится нефтеперерабатывающий завод, то в те времена здесь был один из центров работорговли. Что лучше — решайте сами.
А еще Туапсе — это 10 км пляжей. И одно из главных его преимуществ перед более «раскрученными» курортными местами — низкая стоимость жилья. То есть остановиться в Туапсе можно за гораздо меньшие деньги, чем в городе на букву «Г», городе на букву «А» или тем более на букву «С». Мотайте на ус, господа туристы. Селиться предпочтительнее в районах Кадош, Приморье и Весна. Любой местный житель расскажет и покажет, где это.
Как доехать до Туапсе из Краснодара и Ростова
Существует два маршрута: один попсовый (из Краснодара, через Горячий Ключ, Джубгу, Новомихайловский, Ольгинку и Небуг), другой — менее популярный, но вместе с тем и менее загруженный (через Саратовскую, Имеретинскую, Апшеронск, Хадыженск, Шаумян и Кривенковское).
Для тех, кто следует из Ростова-на-Дону или со стороны Ставрополя, предпочтительнее двигаться через Майкоп в направлении тех же Апшеронска и Хадыженска. Чтобы объехать Краснодар, необходимо направляться через Кореновск, Усть-Лабинск — на Майкоп.
При движении через Краснодар — в Джубгу, Новомихайловский, Ольгинку — традиционно придется постоять несколько часов в пробках на Горячем Ключе, Джубге и Новомихайловском. Заторы здесь порой впечатляют даже избалованного пробками московского гостя.
По маршруту через Апшеронск и Хадыженск пробок практически нет. Тут все зависит от возможных дорожных работ или от желания местного населения двинуться на море. Как правило, не потеряете слишком много времени. Единственный минус: если у вас Ferrari или заниженный псевдоспорткар, то можно не проехать. Есть здесь пара участков гравийного покрытия с небольшими ямами. Именно с небольшими, так что стандартный автомобиль проезжает без проблем.
Что посмотреть в Туапсе
Достопримечательностей здесь немало. Основные из них, куда вас обязательно повезут местные «каталы»:
— скала Слез (скала Киселева);
— мемориальный комплекс «Горка героев»;
— гора Индюк;
— дольмены.
Посетить эти места действительно стоит. Также стоит обратить внимание на Приморский бульвар. Прогуляться вечерком по местному курортному Арбату совсем не лишнее удовольствие.
В 15 км от Туапсе находится село Небуг, куда также стоит съездить. Желательно даже на весь день. Здесь находится дельфинарий и огромный аквапарк «Дельфин».
Тайминг маршрутов
Первый вариант (из Краснодара через Джубгу):
расстояние — порядка 180 км;
время в пути без пробок — примерно 3 часа 10 минут;
время в пути с пробками — ориентировочно 5 часов 20 минут.
Второй вариант (из Краснодара через Хадыженск):
расстояние — порядка 220 км;
время в пути без пробок — примерно 3 часа 50 минут;
время в пути с пробками — ориентировочно 4 часа 10 минут.
Куда еще поехать отдохнуть в Краснодарском крае:
Расстояния, затраты:
Москва — Туапсе, 1510 км. При расходе в 10 л/100 км и стоимости 42 рубля за литр топлива затраты на дорогу составят порядка 6 тыс. 500 рублей.
Новосибирск — Туапсе, 4150 км. При расходе в 10 л/100 км и стоимости 42 рубля за литр топлива затраты на дорогу составят порядка 17 тыс. 400 рублей.
Екатеринбург — Туапсе, 2700 км. При расходе в 10 л/100 км и стоимости 42 рубля за литр топлива затраты на дорогу составят порядка 11 тыс. 300 рублей.
Туапсе — Сочи, 120 км. При расходе в 10 л/100 км и стоимости 42 рубля за литр топлива затраты на дорогу составят порядка 500 рублей.
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