Председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах рассказал о планах строительства магистрали Краснодар — Абинск — Новороссийск, которая будет увязана с новой дорогой на Цемдолину

Кельбах назвал магистраль важным проектом для страны. Другой масштабный проект — Дальнего Западного обхода Краснодара сейчас, по словам главы госкомпании, находится на согласовании в Главгосэкспертизе. Строительство должно начаться в 2019 году.

«Таким образом, мы разведем транзит на два потока перед Краснодаром: один пойдет в сторону Новороссийска и Крыма, другой — на Джубгу и Сочи. Если мы реализуем эти проекты в ближайшие 3-5 лет, то юг России получит совершенно иную экономику», — подчеркнул Кельбах.

Строительство магистралей обсудили в ходе поездки рабочей группы «Автодора» по трассе М-4 «Дон», сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, помочь со строительством указанных дорог «Автодор» в мае попросил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Сергей Кельбах тогда пообещал приложить максимальные усилия, чтобы решить этот вопрос на федеральном уровне. Сейчас возможность такого строительства предусмотрена в Транспортной стратегии РФ до 2030 года.

Отметим, что трассу между Краснодаром и Новороссийском через Абинск планировалось построить еще в 90-х. В 1997 году был заключен договор с итальянской фирмой на строительство трассы Абинск — Кабардинка. Итальянцы проектировали автобан на уровне последних достижений, стоимость проекта достигала 500 млн долларов, инвесторы предполагали эксплуатировать дорогу в платном режиме 10 лет, а затем передать в краевую собственность. Однако планы сорвались из-за дефолта 1998 года. В 2004-м к строительству дороги самостоятельно приступили власти Абинского района, но тогда не нашлись инвесторы.