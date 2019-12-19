Возле стадиона «Краснодар» снова затопило дорогу. В этот раз в канализации нашли даже отвертку
В Краснодаре утром 19 декабря затопило улицу Восточно-Кругликовскую из-за забитой канализации
Специалисты уже начали чистить канализацию, из-за которой снова затопило улицу Восточно-Кругликовскую возле стадиона «Краснодар». Авария случилась из-за того, что местные жители смывали в унитаз различный мусор.
«Набор почти стандартный — салфетки, полотенца, памперсы, ватные палочки. В этот раз нашли даже отвертку», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, за последние несколько месяцев канализация на улице Восточно-Кругликовкой забивалась уже минимум два раза. Специалисты достают из нее памперсы, влажные салфетки и прочий мусор. Впервые это произошло в августе — тогда затопленной оказалась улица Восточно-Кругликовская, а на тротуаре возле здания касс стадиона «Краснодар» из люка фонтаном била вода. Ситуация повторилась в октябре.
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