Возле стадиона «Краснодар» снова затопило дорогу. В этот раз в канализации нашли даже отвертку

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 19 декабря затопило улицу Восточно-Кругликовскую из-за забитой канализации

Специалисты уже начали чистить канализацию, из-за которой снова затопило улицу Восточно-Кругликовскую возле стадиона «Краснодар». Авария случилась из-за того, что местные жители смывали в унитаз различный мусор.

«Набор почти стандартный — салфетки, полотенца, памперсы, ватные палочки. В этот раз нашли даже отвертку», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, за последние несколько месяцев канализация на улице Восточно-Кругликовкой забивалась уже минимум два раза. Специалисты достают из нее памперсы, влажные салфетки и прочий мусор. Впервые это произошло в августе — тогда затопленной оказалась улица Восточно-Кругликовская, а на тротуаре возле здания касс стадиона «Краснодар» из люка фонтаном била вода. Ситуация повторилась в октябре.

Аварии Водоснабжение Краснодар парк «Краснодар» Стадион ФК «Краснодар»

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