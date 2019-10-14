На месте бывших тренировочных полей Академии ФК «Краснодар» в июне началось строительство четвертой очереди парка с одноименным названием. В соцсетях предполагали, что в новой части появится «гидропарк» — территория с бассейнами и водоемами. На фотографиях не заметны чаши и конструкции под будущие водоемы, зато отчетливо видны пальмы и насыпь с расходящимися от центра разрезами, похожая на вулкан.

Летом 2019 года в парке «Краснодар» началось строительство четвертой очереди. Юга.ру посмотрели, как выглядит эта часть парка сверху.

Большая часть построенного в новой очереди уже видна посетителям основной части парка. По данным источника портала Юга.ру, новую очередь должны открыть примерно через месяц.

Парк «Краснодар», построенный на личные средства бизнесмена Сергея Галицкого, открыли 28 сентября 2017 года. На момент открытия он включал 30 разных зон, среди них летний амфитеатр, детские и спортивные площадки, сад с террасой. В течение двух лет в парке появились две дополнительные очереди. В январе 2019 года на территории парка начало работать первое кафе, а вслед за ним — бургерная. Оба заведения принадлежат Галицкому.