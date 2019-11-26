Фасад стадиона «Краснодар» украсили к Новому году
Стадион «Краснодар» в конце ноября подготовили к празднованию Нового года
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Фотографию с украшенным стадионом в своих соцсетях разместила «Команда Галицкого». На кадре видно, что на стадионе в этом году выложили число 2020 из желтых снежинок-фонариков. Местные жители также успели заснять тестирование новой гирлянды.
В пресс-службе парка «Краснодар» порталу Юга.ру отказались давать комментарий по поводу украшения территории.
Напомним, главный архитектор города Наталья Машталир в начале ноября представила концепцию новогоднего оформления зданий в Краснодаре. В этом году предпочтение отдали белым, теплым белым и желтым гирляндам.
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Как вам подсветка стадиона в этом году? Фото @vermont_krd #жкпанорама #краснодар #жкпанорамакраснодар #панорамакраснодар #районыкраснодара #восточнокругликовская #дворыкраснодара #переездвкраснодар #новостикраснодара #стадионкраснодар #юсикубань #krd #krasnodar #panoramakrd #panorama #стадионкраснодар #stadionkrasnodar #парккраснодар
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