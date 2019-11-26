Фасад стадиона «Краснодар» украсили к Новому году

Стадион «Краснодар» в конце ноября подготовили к празднованию Нового года

Фотографию с украшенным стадионом в своих соцсетях разместила «Команда Галицкого». На кадре видно, что на стадионе в этом году выложили число 2020 из желтых снежинок-фонариков. Местные жители также успели заснять тестирование новой гирлянды.

В пресс-службе парка «Краснодар» порталу Юга.ру отказались давать комментарий по поводу украшения территории.

Напомним, главный архитектор города Наталья Машталир в начале ноября представила концепцию новогоднего оформления зданий в Краснодаре. В этом году предпочтение отдали белым, теплым белым и желтым гирляндам.