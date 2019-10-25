В парке «Краснодар» открыли скульптуры арт-группы Recycle «Геолокация»

Краснодарский край

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Новый объект современного искусства открыли 25 октября на территории парка «Краснодар»

Скульптуру «Геолокация» создала арт-группа Recycle по заказу Сргея Галицкого. Это один из нескольких объектов, заказанных бизнесменом у художников Андрея Блохина и Егора Кузнецова, и первый объект Recycle в Краснодаре.

«Геолокация» выполнена из нержавеющей стали с изображением панорамы, снятой именно с той точки, где она установлена. Внешний контур арт-объекта имеет форму точки Pin на современных электронных географических картах.

«Скульптура отождествляет долю секунды, застывшую в металле», — рассказал Андрей Блохин порталу Юга.ру.

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Краснодарские художники Андрей Блохин и Егор Кузнецов создали арт-группу Recycle в 2008 году. Recycle Group занимается скульптурой, инсталляциями и цифровыми объектами, исследуя взаимодействие технологий, культуры и человека. В 2010 году Блохин и Кузнецов получили Премию Кандинского в номинации «Молодой художник» за проект Reverse. Recycle Group — постоянные участники российских и зарубежных выставок произведений искусства.

Recycle Group Искусство Краснодар парк «Краснодар» Парки Сергей Галицкий

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