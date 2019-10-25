В парке «Краснодар» открыли скульптуры арт-группы Recycle «Геолокация»

Скульптуру «Геолокация» создала арт-группа Recycle по заказу Сргея Галицкого. Это один из нескольких объектов, заказанных бизнесменом у художников Андрея Блохина и Егора Кузнецова, и первый объект Recycle в Краснодаре.

«Геолокация» выполнена из нержавеющей стали с изображением панорамы, снятой именно с той точки, где она установлена. Внешний контур арт-объекта имеет форму точки Pin на современных электронных географических картах.

«Скульптура отождествляет долю секунды, застывшую в металле», — рассказал Андрей Блохин порталу Юга.ру.