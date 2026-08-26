Пожар в «Утрише» под Анапой вырос до 70 га, въезд перекрыли. Что известно утром 26 августа?

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Маковозовы» https://t.me/makovozovy/67036
    © Скриншот из телеграм-канала «Маковозовы» https://t.me/makovozovy/67036

Огонь в «Утрише» уже охватил 70 га — это больше половины площади, которая сгорела здесь в 2020 году. Тушению сейчас мешает сильный ветер

Предыстория: 23 августа в «Утрише» произошло возгорание после падения обломков БПЛА, но огонь удалось сдержать. Днем 25 августа здесь начался новый пожар площадью 5 тыс. кв. метров.

Вечером 25 августа глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что площадь пожара в заповеднике «Утриш» увеличилась до 3,5 га. По ее словам, возгорание возникло после падения беспилотника. Огонь вновь пришел на территорию, пострадавшую от крупного пожара 2020 года. Сейчас пламя распространяется по сухой траве, кустарникам и валежнику.

Маслова отметила, что ликвидация пожара осложняется сильным ветром, крутыми горными склонами и отсутствием подъездных дорог. Из-за труднодоступного ландшафта спасателей и оборудование к месту ЧП доставляют на морских судах.

  • Кадры пожара вечером 25 августа © Скриншот из телеграм-канала «Маковозовы» https://t.me/makovozovy/67016?single
    Кадры пожара вечером 25 августа © Скриншот из телеграм-канала «Маковозовы» https://t.me/makovozovy/67016?single
  • Кадры пожара вечером 25 августа © Скриншот из телеграм-канала «Маковозовы» https://t.me/makovozovy/67016?single
    Кадры пожара вечером 25 августа © Скриншот из телеграм-канала «Маковозовы» https://t.me/makovozovy/67016?single

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К утру 26 августа огонь распространился на площади 70 га. Пожар тушат 119 человек и 30 единиц техники. Власти попросили привлечь к тушению специализированный вертолет из Геленджика, однако его вылет может задержаться из-за штормового ветра.

На въезде в заповедник со стороны детского центра «Смена» выставили наряд полиции. Проезд для гражданского транспорта временно перекрыли.

По словам местного блогера Андрея Маковозова, сильный ветер в районе заповедника «сбивает с ног», а дым виден со стороны первой лагуны. Несмотря на пожар, туристы продолжают отдыхать и купаться неподалеку от зоны ЧП. 

«Дует ураганный ветер, вырывает телефон из рук. Виден дым и то, что за ночь огонь подошел к первой лагуне», — передает блогер.

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Напомним, что в конце августа 2020 года между поселками Большой и Малый Утриш начался крупный пожар. Огонь перекинулся на заповедник «Утриш» — тогда сгорело 126 га леса, из них 64 га заповедных территорий. Ущерб от пожара превысил 980 млн рублей.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обвинил в случившемся туристов, которые небрежно обращались с огнем. После пожара против директора заповедника Олега Кондратьева возбудили уголовное дело о халатности. В 2022 году его осудили на год и два месяца.

Эколог Дмитрий Шевченко рассказал, что процесс полного восстановления леса на отдельных участках займет десятки лет, а на других — сотни.

Как писали Юга.ру, в 2024 году площадь заповедника «Утриш» между Анапой и Новороссийском увеличили почти на 700 га.

Анапа Заповедники Лесное хозяйство Пожароопасность Пожары Происшествия СВО Экология

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