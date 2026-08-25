Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок. Какая ситуация на Кубани?

Юга.ру выяснили, как в Краснодарском крае обстоит дело с запасами бензина АИ-95

24 августа «Инфотэк» со ссылкой на данные сервиса «Бензонавт» сообщил, что бензин АИ-95 был лишь на 22% российских АЗС. Его можно найти только на 5,6 тыс. из 26,1 тыс. действующих заправок. Лучше всего ситуация с топливом этой марки складывается в Санкт-Петербурге (АИ-95 был на 42% АЗС), в Татарстане (41%) и Орловской области (36%). Хуже всего — в Севастополе (1%) и остальной части Крыма (2%), а также в Сахалинской области (3%).

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По состоянию на утро 25 августа в Краснодаре бензин АИ-95 есть на 35 АЗС из 70 (50%). В Новороссийске — на 5 из 25 (20%), в Анапе — на 14 из 21 (66%), в Геленджике — на 2 из 9 (22%), в Сочи (по данным на вечер 24 августа) — на 21 из 52 (40%). Таким образом, в пяти крупных городах Кубани АИ-95 отсутствует на 100 из 177 работающих АЗС — это 56,5%. Напомним, что 21 августа на АЗС Геленджика и Туапсе полностью закончился бензин. Водители были вынуждены стоять в многочасовых пробках.