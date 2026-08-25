В Новороссийске ремонт фасада дома после атаки БПЛА могут отложить до 2027 года

24 августа глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о ходе восстановления многоэтажки, поврежденной в ночь на 12 августа обломками БПЛА. Наибольшие разрушения зафиксировали в доме под управлением УК «Цемесская бухта». Там выбило окна, повреждена кровля, а в квартире на восьмом этаже обломки дрона пробили сквозную дыру во внешней стене.

Коммунальщики уже восстановили в доме газ, воду и работу вентиляции. Также специалистам необходимо починить крышу до начала осенней непогоды.