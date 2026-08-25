В Новороссийске ремонт фасада дома после атаки БПЛА могут отложить до 2027 года

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/16727
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/16727

Мэр Новороссийска встретился с жителями дома, поврежденного обломками беспилотника

24 августа глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о ходе восстановления многоэтажки, поврежденной в ночь на 12 августа обломками БПЛА. Наибольшие разрушения зафиксировали в доме под управлением УК «Цемесская бухта». Там выбило окна, повреждена кровля, а в квартире на восьмом этаже обломки дрона пробили сквозную дыру во внешней стене.

Коммунальщики уже восстановили в доме газ, воду и работу вентиляции. Также специалистам необходимо починить крышу до начала осенней непогоды.

В Краснодаре 24 августа обломки БПЛА повредили пятиэтажку:

Однако точные сроки восстановления фасада Кравченко не назвал — его могут включить в программу капремонта только на следующий год. При этом для квартиры с разрушенной стеной уже нашли инвестора, который обещает восстановить жилье за свой счет после проведения строительной экспертизы.

Напомним, что в ночь на 12 августа Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате погибли три человека, в том числе 8-летний ребенок. При ударе дронов пострадали 811 квартир и частных домов.

Горожанам пообещали выплатить компенсации. При этом жителям пострадавшей многоэтажки на улице Мефодиевской УК предложила отремонтировать подъезд, фасад и заменить окна за счет собственных средств.

Как писали Юга.ру, некоторые банки требуют страховать ипотечное жилье от БПЛА. Без полиса ставка может вырасти.

Жилье ЖКХ Недвижимость Новороссийск Происшествия СВО

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В Новороссийске ремонт фасада дома после атаки БПЛА могут отложить до 2027 года
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