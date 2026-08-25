В Краснодаре начали ремонт Театра кукол на Красной за 34,3 млн рублей

В Краснодаре к ноябрю 2026 года отремонтируют Краевой театр кукол. На время работ часть тротуара перекроют

25 августа мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о начале капитального ремонта Краевого театра кукол, который располагается на улице Красной, 31. Последний раз здание ремонтировали в 2005 году.

Тендер на ремонт опубликовали еще 22 мая на портале Госзакупок. Сейчас документ не доступен на сайте, однако информация размещена на сервисе поиска строительных тендеров «Всем подряд».

Подрядчик должен будет обновить фасад театра, установить светодиодную вывеску и скульптуры, а также сделать капитальный ремонт внутри здания. На работы потратят 34,4 млн рублей, а завершить их должны до 31 октября 2026 года.