В Краснодаре начали ремонт Театра кукол на Красной за 34,3 млн рублей

Краснодарский край

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  • Краевой театр кукол © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краевой театр кукол © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре к ноябрю 2026 года отремонтируют Краевой театр кукол. На время работ часть тротуара перекроют

25 августа мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о начале капитального ремонта Краевого театра кукол, который располагается на улице Красной, 31. Последний раз здание ремонтировали в 2005 году. 

Тендер на ремонт опубликовали еще 22 мая на портале Госзакупок. Сейчас документ не доступен на сайте, однако информация размещена на сервисе поиска строительных тендеров «Всем подряд».

Подрядчик должен будет обновить фасад театра, установить светодиодную вывеску и скульптуры, а также сделать капитальный ремонт внутри здания. На работы потратят 34,4 млн рублей, а завершить их должны до 31 октября 2026 года.

  • Так будет выглядеть Театр кукол после ремонта © Скриншот фото с сайта zakupki.gov.ru
    Так будет выглядеть Театр кукол после ремонта © Скриншот фото с сайта zakupki.gov.ru
  • Так будет выглядеть Театр кукол после ремонта © Скриншот фото с сайта zakupki.gov.ru
    Так будет выглядеть Театр кукол после ремонта © Скриншот фото с сайта zakupki.gov.ru
  • Так будет выглядеть Театр кукол после ремонта © Скриншот фото с сайта zakupki.gov.ru
    Так будет выглядеть Театр кукол после ремонта © Скриншот фото с сайта zakupki.gov.ru

В Краснодаре подрядчик заморозил стройку детского сада на проспекте Знаменского:

В связи с работами большая часть тротуара возле театра будет перекрыта. Мэр поручил специалистам обеспечить безопасный проход для горожан.

По словам Наумова, после ремонта тротуар возле театра восстановят, сохранив плитку, которая лежит там уже 18 лет. Это позволит сохранить привычный облик главной улицы города.

Как писали Юга.ру, Новый театр кукол на Ставропольской в Краснодаре ремонтируют с весны 2025 года. Изначально работы планировали завершить в октябре 2026-го, их стоимость оценивали в 58,5 млн рублей.

Благоустройство Город Евгений Наумов Инфраструктура Капремонт Краснодар Театры

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В Краснодаре начали ремонт Театра кукол на Красной за 34,3 млн рублей
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