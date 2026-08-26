На каких заправках Краснодара можно заправиться 26 августа: актуальная информация
Узнали, что происходит с топливом в Краснодаре. Хуже всего с АИ-100 — он есть только на четырех заправках
26 августа МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 67 из 115 автозаправочных станций. 36 АЗС временно не отпускают горючее, еще 9 закрыты на ремонт или ребрендинг.
Бензином марки АИ-100 можно заправиться только на четырех АЗС. Топливо АИ-92 доступно на 36 АЗС, АИ-95 — на 33. Дизель продают на 59 станциях.
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Топливо отпускают заправочные станции сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», Teboil, «СитиОйл», «Уфимнефть», Atan и ряд других компаний. Работающие АЗС расположены на Ростовском шоссе, улицах Дзержинского, Российской, Уральской, Красных Партизан, Солнечной, Селезнева, Мачуги, Переходной, Суворова, Ялтинской, 70-летия Октября и других.
Некоторые владельцы АЗС по-прежнему заправляют только в баки автомобилей.
Напомним, бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок. Юга.ру посчитали, что в Краснодарском крае топливо этой марки отсутствует на 56,5% АЗС.
Как писали Юга.ру, в июле в Краснодарском крае сильнее всего подорожали сахар и бензин.
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