На каких заправках Краснодара можно заправиться 26 августа: актуальная информация

Узнали, что происходит с топливом в Краснодаре. Хуже всего с АИ-100 — он есть только на четырех заправках

26 августа МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 67 из 115 автозаправочных станций. 36 АЗС временно не отпускают горючее, еще 9 закрыты на ремонт или ребрендинг.

Бензином марки АИ-100 можно заправиться только на четырех АЗС. Топливо АИ-92 доступно на 36 АЗС, АИ-95 — на 33. Дизель продают на 59 станциях.