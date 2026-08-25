Смешарики-супергерои, концерт Шакиры, тур на Байкал и не только: в «Пятёрочке» стартовала новая акция

В «Пятёрочке» стартовала новая коллекционная акция со Смешариками. Покупатели могут собрать 28 фигурок знакомых персонажей в супергеройских образах, а в приложении «Пятёрочки» — сыграть в мобильную игру с призовым фондом в 1,5 млн рублей и специальными призами.

Супергерои, вперед!

В новой коллекции представлены 28 супергероев: классические персонажи и их новые версии знакомят с параллельной вселенной «Смешариков» и приглашают в увлекательные путешествия между мирами. Суперспособности альтернативных Кроша, Ёжика, Лосяша и всех остальных соответствуют оригинальным характерам. Например, Крош — по-прежнему быстрый и активный кролик, а Пин — выдающийся изобретатель своего времени.

Коллекция, созданная специально для «Пятёрочки», продолжает тему полнометражного фильма «Смешарики сквозь вселенные» и объединяет сразу несколько форматов — фигурки, мобильную игру и настолку. Она рассчитана не только на детей, которые привыкли видеть героев в видеоиграх, супергеройских историях и коллекционных наборах, но и на взрослых, выросших на «Смешариках».