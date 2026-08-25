Смешарики-супергерои, концерт Шакиры, тур на Байкал и не только: в «Пятёрочке» стартовала новая акция
В «Пятёрочке» стартовала новая коллекционная акция со Смешариками. Покупатели могут собрать 28 фигурок знакомых персонажей в супергеройских образах, а в приложении «Пятёрочки» — сыграть в мобильную игру с призовым фондом в 1,5 млн рублей и специальными призами.
Супергерои, вперед!
В новой коллекции представлены 28 супергероев: классические персонажи и их новые версии знакомят с параллельной вселенной «Смешариков» и приглашают в увлекательные путешествия между мирами. Суперспособности альтернативных Кроша, Ёжика, Лосяша и всех остальных соответствуют оригинальным характерам. Например, Крош — по-прежнему быстрый и активный кролик, а Пин — выдающийся изобретатель своего времени.
Коллекция, созданная специально для «Пятёрочки», продолжает тему полнометражного фильма «Смешарики сквозь вселенные» и объединяет сразу несколько форматов — фигурки, мобильную игру и настолку. Она рассчитана не только на детей, которые привыкли видеть героев в видеоиграх, супергеройских историях и коллекционных наборах, но и на взрослых, выросших на «Смешариках».
Играют все
Для коллекции фигурок предусмотрен специальный альбом: с его помощью можно узнать больше о новой вселенной, познакомиться с героями и их способностями, а также собрать всех Смешариков.
Желающие могут продолжить приключение за семейной настольной игрой «Разлом реальности». Ее участникам предстоит отправиться в параллельные измерения и вместе найти путь обратно.
А чтобы побороться за денежные призы из общего фонда 1,5 млн рублей, можно сыграть в мобильную игру в приложении «Пятёрочки». Среди дополнительных призов — путешествие на Байкал, тур на концерт Шакиры и сертификаты на покупки в магазинах бытовой техники и косметики.
Как собрать коллекцию
Получать фигурки в подарок можно до 5 октября включительно. Для этого необходимо совершать покупки в магазинах «Пятёрочка» на сумму от 800 рублей в одном чеке с картой «Х5 Клуба». При заказе в сервисе «Пятёрочка Доставка» фигурки выдают за каждые 1200 рублей в одном чеке. Кроме того, их можно приобрести на кассе за 49 рублей.
Дополнительные фигурки можно получить за покупку товаров-партнеров, а также трех «конфеток доброты».
Подробнее об акции «Смешарики сквозь вселенные» можно узнать на сайте.