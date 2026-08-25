Суд дал условный срок семье из Чечни за нелегальную торговлю гормональными препаратами, используемыми для похудения
Московский суд приговорил к условному сроку участников группы, в составе которой были уроженцы Чечни. Они торговали рецептурными препаратами
16 июня Черемушкинский районный суд Москвы осудил группу из семи человек, в том числе семью из Чечни, члены которой нелегально продавали рецептурные гормональные препараты. Информация о деле размещена на сайте пресс-службы судов столицы.
По данным следствия, пятерых участников группы связывают родственные отношения. Среди них генеральный директор компании из Чечни «Авторемастер» Хамзатханов Б., а также Хамзатханова Е., которая владела ИП, зарегистрированным в республике. Двое других осужденных — учительница Бондарь Я. и младшая воспитательница Степанова Е.
Преступники занимались продажей и хранением таких препаратов, как «Оземпик», «Мунжаро», «Виктоза» и других. Эти лекарства необходимы для контроля уровня глюкозы при сахарном диабете 2-го типа, однако ими часто злоупотребляют и используют не по назначению, а для похудения. Также среди препаратов значится «Дивигель», используемый женщинами при менопаузе.
Лекарства хранились в квартирах преступников, а общение, в том числе и с покупателями, осуществлялось через мессенджер. Одна из участниц группы сообщила, что занималась отправкой препаратов — коробки с ними привозили ей домой, а затем девушка договаривалась о встрече с клиентом.
По данным из документа, о деятельности группы узнали сотрудники полиции. Тогда один из них представился закупщиком препарата и договорился с продавцами о приобретении 60 упаковок «Дивигеля».
С октября 2025 года по январь 2026 года в квартирах участников группы прошел ряд обысков.
В июне этого года суд признал всех фигурантов виновными по статье об обращении фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий (ст. 238.1 УК РФ).
Все участники получили условные сроки. Организатору группы назначили шесть лет, еще четверым подсудимым — по пять с половиной лет. Бондарь Я. и Степанова Е. получили по три года каждая.
Как писали Юга.ру, в июне экс-главу кубанского Минздрава приговорили к 4 годам колонии за мошенничество.