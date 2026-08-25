Суд дал условный срок семье из Чечни за нелегальную торговлю гормональными препаратами, используемыми для похудения

Чечня, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Московский суд приговорил к условному сроку участников группы, в составе которой были уроженцы Чечни. Они торговали рецептурными препаратами

16 июня Черемушкинский районный суд Москвы осудил группу из семи человек, в том числе семью из Чечни, члены которой нелегально продавали рецептурные гормональные препараты. Информация о деле размещена на сайте пресс-службы судов столицы. 

По данным следствия, пятерых участников группы связывают родственные отношения. Среди них генеральный директор компании из Чечни «Авторемастер» Хамзатханов Б., а также Хамзатханова Е., которая владела ИП, зарегистрированным в республике. Двое других осужденных — учительница Бондарь Я. и младшая воспитательница Степанова Е. 

Преступники занимались продажей и хранением таких препаратов, как «Оземпик», «Мунжаро», «Виктоза» и других. Эти лекарства необходимы для контроля уровня глюкозы при сахарном диабете 2-го типа, однако ими часто злоупотребляют и используют не по назначению, а для похудения. Также среди препаратов значится «Дивигель», используемый женщинами при менопаузе. 

Читайте также:

Лекарства хранились в квартирах преступников, а общение, в том числе и с покупателями, осуществлялось через мессенджер. Одна из участниц группы сообщила, что занималась отправкой препаратов — коробки с ними привозили ей домой, а затем девушка договаривалась о встрече с клиентом. 

По данным из документа, о деятельности группы узнали сотрудники полиции. Тогда один из них представился закупщиком препарата и договорился с продавцами о приобретении 60 упаковок «Дивигеля». 

С октября 2025 года по январь 2026 года в квартирах участников группы прошел ряд обысков. 

В июне этого года суд признал всех фигурантов виновными по статье об обращении фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий (ст. 238.1 УК РФ). 

Все участники получили условные сроки. Организатору группы назначили шесть лет, еще четверым подсудимым — по пять с половиной лет. Бондарь Я. и Степанова Е. получили по три года каждая. 

Как писали Юга.ру, в июне экс-главу кубанского Минздрава приговорили к 4 годам колонии за мошенничество.

Закон Здоровье Здравоохранение Медицина Полиция Преступления Суд Чечня

Новости

Суд дал условный срок семье из Чечни за нелегальную торговлю гормональными препаратами, используемыми для похудения
В Новороссийске ремонт фасада дома после атаки БПЛА могут отложить до 2027 года
В Краснодаре начали ремонт Театра кукол на Красной за 34,3 млн рублей
Под Анапой снова горит заповедник Большой Утриш: огонь охватил 5 тыс. кв. метров 
Краснодарка обнаружила в съемной квартире часы со скрытой камерой и микрофоном и не может добиться расследования
В парке «Краснодар» пройдет «Стереопикник». Его не проводили семь лет

Лента новостей

Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок. Какая ситуация на Кубани?
Сегодня, 13:30
Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок. Какая ситуация на Кубани?
Смешарики-супергерои, концерт Шакиры, тур на Байкал и не только
Сегодня, 14:37 Реклама
Смешарики-супергерои, концерт Шакиры, тур на Байкал и не только
В «Пятёрочке» стартовала новая акция
КРТ для МЖК
Вчера, 15:00
КРТ для МЖК
Что построят на месте Краснодарского масложиркомбината?

Реклама на сайте