Суд дал условный срок семье из Чечни за нелегальную торговлю гормональными препаратами, используемыми для похудения

Московский суд приговорил к условному сроку участников группы, в составе которой были уроженцы Чечни. Они торговали рецептурными препаратами

16 июня Черемушкинский районный суд Москвы осудил группу из семи человек, в том числе семью из Чечни, члены которой нелегально продавали рецептурные гормональные препараты. Информация о деле размещена на сайте пресс-службы судов столицы.

По данным следствия, пятерых участников группы связывают родственные отношения. Среди них генеральный директор компании из Чечни «Авторемастер» Хамзатханов Б., а также Хамзатханова Е., которая владела ИП, зарегистрированным в республике. Двое других осужденных — учительница Бондарь Я. и младшая воспитательница Степанова Е.

Преступники занимались продажей и хранением таких препаратов, как «Оземпик», «Мунжаро», «Виктоза» и других. Эти лекарства необходимы для контроля уровня глюкозы при сахарном диабете 2-го типа, однако ими часто злоупотребляют и используют не по назначению, а для похудения. Также среди препаратов значится «Дивигель», используемый женщинами при менопаузе.