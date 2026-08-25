Под Анапой снова горит заповедник Большой Утриш: огонь охватил 5 тыс. кв. метров 

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Анапа» https://t.me/pva_chp/45485
    © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Анапа» https://t.me/pva_chp/45485

На территории заповедника Большой Утриш под Анапой произошел крупный пожар

25 августа в соцсетях опубликовали кадры горящего заповедника Большой Утриш под Анапой. По словам очевидцев, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется.

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Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что в заповеднике загорелся лес на площади 5 тыс. кв. метров. Возгорание произошло примерно в 4 км от села Большой Утриш.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру примерно в 14:10. Площадь распространения огня составила 0,5 га. К тушению пожара привлекли 14 человек и семь единиц техники.

Напомним, что, по данным МЧС, на Черноморском побережье сохраняется пятый, максимальный класс пожарной опасности. 

Как писали Юга.ру, 23 августа в заповеднике Большой Утриш под Анапой произошел пожар после падения обломков БПЛА.

Анапа Заповедники МЧС Пожароопасность Пожары Экология

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