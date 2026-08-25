Под Анапой снова горит заповедник Большой Утриш: огонь охватил 5 тыс. кв. метров 

На территории заповедника Большой Утриш под Анапой произошел крупный пожар

25 августа в соцсетях опубликовали кадры горящего заповедника Большой Утриш под Анапой. По словам очевидцев, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что в заповеднике загорелся лес на площади 5 тыс. кв. метров. Возгорание произошло примерно в 4 км от села Большой Утриш.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру примерно в 14:10. Площадь распространения огня составила 0,5 га. К тушению пожара привлекли 14 человек и семь единиц техники.

Напомним, что, по данным МЧС, на Черноморском побережье сохраняется пятый, максимальный класс пожарной опасности.