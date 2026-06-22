Популярный сайт объявлений и крупный маркетплейс заблокировали перепродажу бензина на своих платформах

20 июня популярный сайт объявлений сообщил, что скроет все предложения о перепродаже бензина. Решение принято на фоне продолжающегося топливного кризиса, который острее всего ощущается в Крыму и на юге России.

Вслед за этим свою позицию обозначил и популярный маркетплейс. Его пресс-служба подчеркнула, что торговля автомобильным бензином на его витрине была запрещена и раньше: карточки с таким товаром блокируются еще на этапе модерации и просто не попадают к покупателям. Обе площадки ссылаются на действующее законодательство: согласно постановлению правительства РФ, розничная продажа топлива разрешена только через стационарные колонки на АЗС, а дистанционная торговля наливным бензином нелегальна.

За последние недели масштаб спекуляций топливом резко вырос. В интернете были обнаружены объявления о продаже канистр бензина АИ-95 по ценам до 350 рублей за литр — более чем втрое выше официальной стоимости. В Севастополе полицейские уже дважды пресекали незаконную перепродажу топлива: в одном случае 34-летняя женщина скупала бензин на материковой части России, разливала его по полимерным канистрам и доставляла клиентам, найденным через соцсети, по цене 150–200 рублей за литр. Ранее в городе задерживали спекулянтов, продававших АИ-95 по 250–300 рублей за литр.

Напомним, что топливный кризис на юге России развивается с конца мая. Тяжелее всего ситуация в Крыму: 21 июня глава полуострова Сергей Аксенов объявил о полном прекращении продажи бензина на всех АЗС для населения — топливо отпускают только госструктурам и оперативным службам. Дефицит уже привел к обвалу бронирований на курортах и появлению стихийной торговли бензином в канистрах и пластиковых бутылках. По оценкам экспертов, Крым может потерять до 4 млн туристов в этом году.