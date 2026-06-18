Фестиваль «Таврида.АРТ» впервые пройдет не в Крыму
Молодежный форум «Таврида.АРТ» впервые сменит прописку на фоне логистических сложностей и дефицита бензина в Крыму
17 июня пресс-служба арт-кластера «Таврида» сообщила, что флагманский фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» впервые покинет крымскую площадку. В 2026 году проект станет частью Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, который запланирован на 11–17 сентября.
Организаторы планируют музыкальные шоу, гастрономический фестиваль, выступления фолк-коллективов и уличных театров, книжную ярмарку, выставку изобразительного искусства, цирк-шапито и молл «Арт.Молодость». Центральным событием должно стать карнавальное шествие молодежи мира — участники в национальных костюмах пройдут по Екатеринбургу.
Ожидается, что Международный фестиваль молодежи объединит 10 тысяч участников из 190 стран. Также «Таврида.АРТ» передаст Екатеринбургу арт-объект от своих резидентов — он должен символически связать Крым и Урал.
В марте пресс-служба «Тавриды» сообщала, что фестиваль пройдет 7–9 августа в Крыму.
«Человек, смотрящий в море»:
Новость о выходе «Тавриды» за пределы полуострова появилась на фоне острого топливного кризиса в Крыму. Проблемы с бензином начались еще 22 мая, когда власти Севастополя ограничили продажу топлива 20 литрами в одни руки. К 29 мая бензин на заправках города закончился, с 31 мая АИ-92 и АИ-95 стали отпускать по талонам, а 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил о запрете свободной продажи бензина за наличные. В Севастополе затем ввели QR-коды на топливо в мессенджере «Макс» — по ним можно заправить не более 20 литров раз в неделю.
Напомним, что образовательный арт-кластер «Таврида» традиционно базируется в крымской бухте Капсель под Судаком. С 2015 года площадка объединяет молодых деятелей творческих индустрий со всей страны, а в 2023 году там заработала масштабная круглогодичная академия «Меганом».
Как писали Юга.ру, в Крыму запретили ездить на мопедах ночью из-за сходства шума моторов со звуком БПЛА.