Фестиваль «Таврида.АРТ» впервые пройдет не в Крыму

Молодежный форум «Таврида.АРТ» впервые сменит прописку на фоне логистических сложностей и дефицита бензина в Крыму

17 июня пресс-служба арт-кластера «Таврида» сообщила, что флагманский фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» впервые покинет крымскую площадку. В 2026 году проект станет частью Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, который запланирован на 11–17 сентября.

Организаторы планируют музыкальные шоу, гастрономический фестиваль, выступления фолк-коллективов и уличных театров, книжную ярмарку, выставку изобразительного искусства, цирк-шапито и молл «Арт.Молодость». Центральным событием должно стать карнавальное шествие молодежи мира — участники в национальных костюмах пройдут по Екатеринбургу.

Ожидается, что Международный фестиваль молодежи объединит 10 тысяч участников из 190 стран. Также «Таврида.АРТ» передаст Екатеринбургу арт-объект от своих резидентов — он должен символически связать Крым и Урал.

В марте пресс-служба «Тавриды» сообщала, что фестиваль пройдет 7–9 августа в Крыму.