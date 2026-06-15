Россиянам разрешили продавать бензин пониженного класса на фоне топливного кризиса

15 июня «Коммерсант» сообщил, что правительство РФ разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо класса «Евро-5», но с фактическими показателями, соответствующими устаревшему стандарту «Евро-3».

Послабление впервые было введено осенью 2025 года и продлено в мае 2026-го. Согласно документу, заводы вправе выпускать бензин с содержанием серы до 150 мг на кг (для дизеля — до 350 мг на кг), тогда как стандарт «Евро-5» ограничивает этот показатель отметкой в 10 мг. Помимо этого, в бензине допускается повышенная доля ароматических углеводородов — до 42%, а также до 1% октаноповышающей присадки монометиланилина. Решение принято «для предотвращения дестабилизации внутреннего рынка топлива».

Стандарт «Евро-3» был отменен в Европе еще в 2005 году, а Россия полностью перешла на «Евро-5» в 2016-м. Использование топлива с повышенным содержанием серы негативно сказывается на ресурсе двигателя и увеличивает объем вредных выбросов.

Напомним, топливный кризис затронул ряд регионов России. Еще в мае ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предупреждал о высоких рисках повторения дефицита на юге — особенно в регионах с ограниченной логистикой.

Тяжелее всего ситуация в Крыму: в начале июня глава полуострова Сергей Аксенов объявил о жестких ограничениях на продажу топлива — оплата наличными запрещена, талонов в свободной продаже нет. Туристическая отрасль полуострова уже ощутила последствия: спрос на поездки в Крым упал на треть, а эксперты говорят о возможной потере до 4 млн туристов.