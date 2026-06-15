Россиянам разрешили продавать бензин пониженного класса на фоне топливного кризиса
Правительство продлило послабление для НПЗ, позволяющее выпускать топливо с повышенным содержанием серы и присадок
15 июня «Коммерсант» сообщил, что правительство РФ разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо класса «Евро-5», но с фактическими показателями, соответствующими устаревшему стандарту «Евро-3».
Послабление впервые было введено осенью 2025 года и продлено в мае 2026-го. Согласно документу, заводы вправе выпускать бензин с содержанием серы до 150 мг на кг (для дизеля — до 350 мг на кг), тогда как стандарт «Евро-5» ограничивает этот показатель отметкой в 10 мг. Помимо этого, в бензине допускается повышенная доля ароматических углеводородов — до 42%, а также до 1% октаноповышающей присадки монометиланилина. Решение принято «для предотвращения дестабилизации внутреннего рынка топлива».
Стандарт «Евро-3» был отменен в Европе еще в 2005 году, а Россия полностью перешла на «Евро-5» в 2016-м. Использование топлива с повышенным содержанием серы негативно сказывается на ресурсе двигателя и увеличивает объем вредных выбросов.
Напомним, топливный кризис затронул ряд регионов России. Еще в мае ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предупреждал о высоких рисках повторения дефицита на юге — особенно в регионах с ограниченной логистикой.
Тяжелее всего ситуация в Крыму: в начале июня глава полуострова Сергей Аксенов объявил о жестких ограничениях на продажу топлива — оплата наличными запрещена, талонов в свободной продаже нет. Туристическая отрасль полуострова уже ощутила последствия: спрос на поездки в Крым упал на треть, а эксперты говорят о возможной потере до 4 млн туристов.
«Дефицита нет», «проблемы подлежат решению», «ситуации кратковременные»:
Ограничения на продажу топлива ввели также на некоторых АЗС Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.
С апреля 2026 года в России действуют ограничения на экспорт бензина — власти стремятся удержать топливо на внутреннем рынке. По оценкам аналитиков, цены на АИ-92 в мелком опте с начала года выросли на 8,8%, на АИ-95 — на 6,7%. Эксперты не исключают, что летний сезон может дополнительно обострить ситуацию из-за традиционного роста потребления.
Как писали Юга.ру, Минэнерго создало специальный отраслевой штаб для мониторинга ситуации с поставками топлива в южных регионах.