Спрос упал на треть, брони отменяют. Крым может потерять до 4 млн туристов из-за дефицита бензина

В Крыму число новых бронирований отелей сократилось почти на треть. Отдыхающие отменяют до 80% туров

8 июня издание «Ъ» со ссылкой на данные аналитической системы Travelline сообщило, что в период с 24 мая по 6 июня в Крыму количество бронирований сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Севастополе падение оказалось еще более чувствительным — на 40%.



Одновременно с этим эксперты зафиксировали всплеск аннуляций уже купленных путевок. За указанные две недели в Крыму туристы отменили 79% броней, а в Севастополе — 71%.



Согласно Travelline, основным триггером для массового отказа от поездок стал топливный кризис. Напомним, что в конце мая на полуострове ввели ограничения на продажу бензина. Это ударило по планам автотуристов и тех, кто рассчитывал активно перемещаться по региону во время отпуска.

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По подсчетам регионального министерства курортов и туризма, в 2025 году автобусы и личные машины использовали 76% гостей Крыма. Оставшиеся 24% добирались на поездах. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что влияние топливного кризиса на турпоток по итогам всего 2026 года будет зависеть от его длительности. Если к началу высокого сезона (20 июня) ситуация не изменится, то общий объем продаж сократится.



По оценке основателя сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, из-за сложившейся ситуации Крым в этом году может потерять около 3–4 млн туристов, которые вместо этого сделают выбор в пользу курортов Краснодарского края.



«В прошлом году Крым стал бенефициаром проблем Анапы. В этом году ситуация, видимо, будет обратная», — отметил Сергей Ромашкин.