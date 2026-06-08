Спрос упал на треть, брони отменяют. Крым может потерять до 4 млн туристов из-за дефицита бензина

Крым

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Крыму число новых бронирований отелей сократилось почти на треть. Отдыхающие отменяют до 80% туров

8 июня издание «Ъ» со ссылкой на данные аналитической системы Travelline сообщило, что в период с 24 мая по 6 июня в Крыму количество бронирований сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Севастополе падение оказалось еще более чувствительным — на 40%.

Одновременно с этим эксперты зафиксировали всплеск аннуляций уже купленных путевок. За указанные две недели в Крыму туристы отменили 79% броней, а в Севастополе — 71%. 

Согласно Travelline, основным триггером для массового отказа от поездок стал топливный кризис. Напомним, что в конце мая на полуострове ввели ограничения на продажу бензина. Это ударило по планам автотуристов и тех, кто рассчитывал активно перемещаться по региону во время отпуска.

Топливный кризис в Крыму привел к дефициту продуктов в магазинах:

По подсчетам регионального министерства курортов и туризма, в 2025 году автобусы и личные машины использовали 76% гостей Крыма. Оставшиеся 24% добирались на поездах. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что влияние топливного кризиса на турпоток по итогам всего 2026 года будет зависеть от его длительности. Если к началу высокого сезона (20 июня) ситуация не изменится, то общий объем продаж сократится.

По оценке основателя сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, из-за сложившейся ситуации Крым в этом году может потерять около 3–4 млн туристов, которые вместо этого сделают выбор в пользу курортов Краснодарского края.

«В прошлом году Крым стал бенефициаром проблем Анапы. В этом году ситуация, видимо, будет обратная», — отметил Сергей Ромашкин.

Как писали Юга.ру, чиновники сравнили песок в Анапе с Таиландом и Лазурным берегом после разлива мазута.

Крым Курорты и туризм Нефть отдых Севастополь Топливо Черное море Экономика

Новости

Хемингуэй, Фицджеральд, Ремарк. В Краснодаре пройдет лекция «Потерянное поколение»
Спрос упал на треть, брони отменяют. Крым может потерять до 4 млн туристов из-за дефицита бензина
Сочинский нацпарк повысил цены на билеты. Сколько теперь стоит вход?
В Краснодаре, Анапе и Темрюкском районе не хватает бензина. Оперштаб заявил, что проблем с топливом нет
В Краснодарском крае бензин подорожал почти на 13% за год. Средней зарплаты хватит на тысячу литров
Краснодарцев предупредили о планетарной магнитной буре — она начнется 8 июня после обеда

Лента новостей

Лето под открытым небом
Вчера, 14:30
Лето под открытым небом
Где в Краснодаре смотреть кино, концерты и спектакли в 2026 году
После атаки БПЛА по Крыму не ходят поезда
Вчера, 13:57
После атаки БПЛА по Крыму не ходят поезда
Пассажиров перевозят автобусами, задержки — до 10 часов
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
2 июня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников

Реклама на сайте