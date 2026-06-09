Пока жители юга России сталкиваются с нехваткой бензина, чиновники разных уровней заверяют, что поводов для паники нет

8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с дефицитом топлива и продуктов в Крыму. По его словам, власти работают над тем, чтобы не допустить дефицита, а Минэнерго разрабатывает комплекс мер для стабилизации ситуации.

При этом Песков заявил, что в Кремле видят проявления «совершенно необоснованного ажиотажа», и провел параллель с массовой скупкой гречки в крупных городах несколько лет назад, когда реального дефицита крупы не было. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные эмоциональные действия граждан лишь создают искусственные проблемы на рынке.

Еще 1 июня, комментируя введение ограничений на продажу бензина в Крыму, Песков заявлял: «Это текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, все уровни властей работают над решением проблем».

Вечером 8 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале: «На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет. Временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, на большинстве крупных сетевых станций топливо в наличии».

По словам главы региона, искусственный ажиотаж вызвало то, что многие жители решили купить бензин про запас на фоне сложностей с топливом в соседних регионах. Кондратьев подчеркнул, что поставщики оперативно оптимизируют логистику, чтобы исключить долгосрочные перебои в поставках, и призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

Ситуацию на заправках 8 июня прокомментировал и краевой оперштаб. По его данным, проблема возникла на частных заправках, которые закупают топливо мелкооптовыми партиями и не имеют долгосрочных контрактов: «Даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям». Этот сбой спровоцировал повышенный спрос уже на крупных сетевых АЗС, где в нескольких случаях бензин не успели подвезти из-за резкого роста числа желающих заправиться.

Оперштаб заверил, что такие ситуации носят кратковременный характер и обычно решаются в течение нескольких часов. Крупные сетевые АЗС уже корректируют графики поставок. В случае отсутствия топлива или спекулятивного роста цен власти обещают незамедлительно принять меры.