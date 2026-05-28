По словам стороны истца в суде Краснодара, в 1990-е годы экс-судья Хахалева вела общее дело с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили

26 мая ТАСС сообщил, что в Октябрьском районном суде Краснодара прошло очередное заседание по делу экс-судьи Елены Хахалевой. На нем представитель Генпрокуратуры РФ заявил о связи «золотой судьи» с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили по прозвищу Пецо. По версии надзорного ведомства, речь идет о совместном бизнесе.

«В период с 1993 по 2000 годы Хахалева Елена Владимировна совместно с криминальным авторитетом Бухникашвили, супругом Хахалевым Робертом, отцом и сестрой Хахалевой занималась розничной торговлей спортивными товарами», — заявил представитель истца.

Несколько лет назад в СМИ публиковалось фото, на котором молодая Елена Хахалева якобы запечатлена в окружении выходцев из Грузии, связанных с криминалом. Тогда защита еще действующей судьи представила заключение экспертов-физиогномистов, доказывая, что на снимках изображена не Хахалева, а похожий человек.

Сама экс-судья ранее отвергла антикоррупционный иск Генпрокуратуры о конфискации имущества. По словам представителя ответчика, истец не доказал требуемые факты; защита также указала, что ведомство требует обратить в доход государства жилье, являющееся единственным местом проживания Хахалевой и ее троих несовершеннолетних детей.

Напомним, что в начале мая 2026 года Генпрокуратура расширила иск к «золотой судье»: ведомство представило суду 52 тома документов по объектам недвижимости. К процессу привлечены 11 соответчиков, которых следствие считает причастными к сокрытию активов, а в апреле суд наложил арест на имущество самой Хахалевой, ее супруга Роберта, матери и сестры — судьи краевого арбитража Наталии Хахалевой, а также еще 36 связанных с ними лиц. По данным надзорного ведомства, семья оформила на аффилированные структуры более 12,5 тыс. гектаров сельхозземель.